U 15-Juniorinnen
U 15 mit 23 Spielerinnen zum UEFA-Turnier nach Spanien
Die deutschen U 15-Juniorinnen haben sich erst vor wenigen Monaten formiert und in Lehrgängen besser kennengelernt. Nun dürfen sich die Spielerinnen des jüngsten weiblichen DFB-Jahrgangs bei einem UEFA-Entwicklungsturnier erstmals in Länderspielen beweisen. Für das Vier-Länder-Turnier in der spanischen Provinz Alicante hat DFB-Trainerin Bettina Wiegmann nun 23 Spielerinnen berufen.
"Die bevorstehenden Länderspiele gegen internationale Gegner bieten die Chance, unterschiedliche Spielstile kennenzulernen und wertvolle Erfahrungen für die weitere Entwicklung zu sammeln", sagt Wiegmann. Den Auftakt macht am Dienstag, 10. November (ab 15 Uhr), der Vergleich mit Belgien in Albir, bevor es am Donnerstag, 12. November (ab 11 Uhr), in La Nucia gegen den Nachwuchs der Gastgeberinnen geht. Den Abschluss bildet am Samstag, 14. November (ab 15 Uhr), das Duell mit Island in Albir.
Im Anschluss geht es für die DFB-Auswahl noch im laufenden Jahr und früh in 2027 mit Perspektivlehrgängen weiter.
Kategorien: U 15-Juniorinnen
Autor: dfb
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