Turbine Potsdam jubelt gegen Sand

Der 1. FFC Turbine Potsdam sicherte sich drei wichtige Punkte für den Klassenverbleib in der 2. Frauen-Bundesliga. Das Team von Trainer Steen Gravgaard kam im Rahmen einer Nachholpartie vom 17. Spieltag zu einem unerwarteten 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den Aufstiegsaspiranten SC Sand. Durch den ersten Dreier seit sechs Begegnungen verließen die Brandenburgerinnen die Abstiegsplätze.

Den entscheidenden Treffer im Karl-Liebknecht-Stadion erzielte die frühere Nationalspielerin Bianca Schmidt (85.) in der Schlussphase. Die zweimalige Europameisterin (2009 und 2013), die einst mit Turbine viermal Deutsche Meisterin wurde und 2010 sogar die Champions League gewann, war Mitte der zweiten Halbzeit eingewechselt worden.

Die Gäste aus Sand verpassten durch ihre vierte Saisonniederlage den möglichen Sprung an die Tabellenspitze. Der Abstand zu einem Nichtaufstiegsplatz beträgt aber noch fünf Punkte. Turbine liegt jetzt einen Zähler vor der Gefahrenzone der Liga.