3. Liga
TSV Havelse gegen Fortuna Köln wird verlegt
Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat dem Antrag des TSV Havelse auf eine Verlegung des Heimspiels gegen Fortuna Köln stattgegeben. Die Begegnung des 7. Spieltags der 3. Liga wird damit nicht wie ursprünglich geplant am Samstag, 19. September, ausgetragen, sondern findet nun am Freitag, 25. September, um 19 Uhr in der Heinz von Heiden Arena statt. Die Zustimmung von Fortuna Köln lag dem DFB bereits vor.
Hintergrund der Verlegung ist das in der 2. Bundesliga angesetzte Heimspiel von Hannover 96 am Sonntag, 20. September, in der Heinz von Heiden Arena, damit verbunden sind organisatorische und infrastrukturelle Herausforderungen bei der Nutzung derselben Spielstätte an diesem Wochenende. Eine Verlegung in das Eilenriedestadion zum bereits angesetzten Spieltermin ist nicht möglich, da die Spielstätte bisher nicht die erforderlichen Voraussetzungen für die 3. Liga erfüllt.
Kategorien: 3. Liga
Autor: dfb
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