TSG Hoffenheim schaltet Rekordsieger BVB aus

Die U 17 der TSG Hoffenheim darf weiterhin auf die erste Teilnahme am Endspiel um die Deutsche B-Junioren-Meisterschaft seit dem bislang einzigen Titelgewinn im Jahr 2008 hoffen. Das Team von Trainer Tobias Schilk setzte sich im ersten Viertelfinale gegen Borussia Dortmund im Sinsheimer Dietmar-Hopp-Stadion 2:1 (2:0) durch und schaltete damitden Rekordsieger (acht Titel) aus.

Im Halbfinale müssen die Kraichgauer nun am nächsten Wochenende (8./9./10. Mai) auswärts beim Gewinner der Partie zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem FC Schalke 04 antreten. Das Duell wird am Samstag (ab 14 Uhr) ausgetragen.

Passariello stellt Weichen

Die TSG, die bereits im Achtelfinale mit dem VfL Bochum (5:2) einen Revierklub besiegt hatte, stellte schon vor der Pause die Weichen auf Sieg. Der Führungstreffer ging auf das Konto des deutschen U 16-Nationalspielers Samuel Passariello (22.), der sich sehenswert gegen drei BVB-Spieler durchsetzte und zur 1:0-Führung ins lange Eck traf. Kurz vor der Pause verwandelte Julian Beyer (44.) einen Foulelfmeter souverän, nachdem Dortmunds Luis Alaze den Hoffenheimer Albin Kurpejovic im Strafraum zu Fall gebracht hatte.

Im zweiten Durchgang drängte der BVB auf den Anschlusstreffer - und wurde schnellbelohnt. Nach einer gelungenen Kombination von Niclas Julius Goldberg und Johann Lasse Jaensch auf dem rechten Flügel musste der zur Pause eingewechselte Anastasios Kitos (58.) den Ball nur noch zum 2:1 über die Linie drücken. Trotz einiger guter Möglichkeitenreichte es für die Gäste nicht mehr zum Ausgleich. Mehrfach vergaben aber auch die Hoffenheimer die Chance, den Vorsprung auszubauen und damit für die Entscheidung zusorgen. So blieb es letztlich beim knappen 2:1-Erfolg der Hausherren.

Stuttgart im Derby gegen KSC

Einen weiteren Halbfinalisten ermitteln am Samstag (ab 13 Uhr) die Nachwuchsteams des VfB Stuttgart und des Karlsruher SC. Der Sieger dieses Derbys hat in der Runde der verbliebenen vier Mannschaften (8./9./10. Mai) Heimrecht gegen den 1. FC Köln oder den FC Augsburg, die am Sonntag (ab 11 Uhr) aufeinandertreffen.Das Endspiel um die Deutsche B-Junioren-Meisterschaft ist für Sonntag, 17 Mai (ab 11 Uhr,live bei Sky), terminiert. Gesucht wird dann der Nachfolger von Borussia Mönchengladbach.Die "Fohlen" schieden diesmal schon im Achtelfinale aus (2:4 bei Borussia Dortmund).