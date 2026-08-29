Titelverteidiger Stuttgart bezwingt Rekordsieger Freiburg

Die U19 des VfB Stuttgart kann weiterhin auf die Titelverteidigung im DFB-Pokal der Junioren hoffen. Das Team von Trainer und Ex-Profi Tobias Rathgeb behielt im Topspiel der zweiten Runde nach Verlängerung 3:2 (2:2, 1:0) gegen Rekordpokalsieger SC Freiburg die Oberhand. Sollten die Schwaben erneut den Wettbewerb gewinnen, würde der VfB mit seinem dann insgesamt sechsten Erfolg mit den Breisgauern gleichziehen.

Die Stuttgarter Führungen durch Kapitän Massimo Di Benedetto (36.) und Enis Redzepi (75.) konnten Luis Forestier (50.) und Djamal Faram (83.) für die Freiburger jeweils ausgleichen. In der Verlängerung machte Kirill Serdiuk (105.) für den VfB den Einzug in das Achtelfinale perfekt. Pech hatte der SC Freiburg, als kurz vor Schluss ein Freistoß des eingewechselten Stefanos Abubakari an die Latte prallte.

Lautern dreht Rückstand

Trotz eines zwischenzeitlichen Rückstands steht auch der 1. FC Kaiserslautern in der nächsten Runde. Die von Eimen Baffoun trainierten "Roten Teufel" behaupteten sich 3:1 nach Verlängerung (1:1, 1:1) gegen Holstein Kiel. Die "Störche" erwischten mit dem Treffer von Jan-Luca Pawils (7.) den besseren Start. Kerim Beck (15.) glich wenig später aus.

Kiels Emin Torunogullari verpasste die erneute Gästeführung, als er mit einem Foulelfmeter an FCK-Torhüter Moritz Jung scheiterte (28.). Bis zum Ende der regulären Spielzeit fielen keine Treffer mehr. In der Verlängerung schossen Nichita Cucuruz (100.) und Chris Rosenberger (120.) den FCK in die nächste Runde.

Durchsetzen konnte sich auch der Hamburger SV. Die Norddeutschen gewann 4:2 (3:0) beim SV Wehen Wiesbaden. Hüseyin Cakallioglu (23.) und Andrej Vasiljevic (27.) stellten innerhalb weniger Minuten die Weichen für das Weiterkommen. Linos Fourniadis (43.) unterlief ein Eigentor zum Pausenstand. Kurz nach Wiederbeginn ließen Yaya Camara (46.) und Hüseyin Deveci (48.) den SV Wehen Wiesbaden wieder hoffen. Stattdessen setzte jedoch Hamburgs Jahnoa Hensel (62.) den Schlusspunkt.