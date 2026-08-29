DFB-Pokal der Junioren
Titelverteidiger Stuttgart bezwingt Rekordsieger Freiburg
Die U19 des VfB Stuttgart kann weiterhin auf die Titelverteidigung im DFB-Pokal der Junioren hoffen. Das Team von Trainer und Ex-Profi Tobias Rathgeb behielt im Topspiel der zweiten Runde nach Verlängerung 3:2 (2:2, 1:0) gegen Rekordpokalsieger SC Freiburg die Oberhand. Sollten die Schwaben erneut den Wettbewerb gewinnen, würde der VfB mit seinem dann insgesamt sechsten Erfolg mit den Breisgauern gleichziehen.
Die Stuttgarter Führungen durch Kapitän Massimo Di Benedetto (36.) und Enis Redzepi (75.) konnten Luis Forestier (50.) und Djamal Faram (83.) für die Freiburger jeweils ausgleichen. In der Verlängerung machte Kirill Serdiuk (105.) für den VfB den Einzug in das Achtelfinale perfekt. Pech hatte der SC Freiburg, als kurz vor Schluss ein Freistoß des eingewechselten Stefanos Abubakari an die Latte prallte.
Lautern dreht Rückstand
Trotz eines zwischenzeitlichen Rückstands steht auch der 1. FC Kaiserslautern in der nächsten Runde. Die von Eimen Baffoun trainierten "Roten Teufel" behaupteten sich 3:1 nach Verlängerung (1:1, 1:1) gegen Holstein Kiel. Die "Störche" erwischten mit dem Treffer von Jan-Luca Pawils (7.) den besseren Start. Kerim Beck (15.) glich wenig später aus.
Kiels Emin Torunogullari verpasste die erneute Gästeführung, als er mit einem Foulelfmeter an FCK-Torhüter Moritz Jung scheiterte (28.). Bis zum Ende der regulären Spielzeit fielen keine Treffer mehr. In der Verlängerung schossen Nichita Cucuruz (100.) und Chris Rosenberger (120.) den FCK in die nächste Runde.
Durchsetzen konnte sich auch der Hamburger SV. Die Norddeutschen gewann 4:2 (3:0) beim SV Wehen Wiesbaden. Hüseyin Cakallioglu (23.) und Andrej Vasiljevic (27.) stellten innerhalb weniger Minuten die Weichen für das Weiterkommen. Linos Fourniadis (43.) unterlief ein Eigentor zum Pausenstand. Kurz nach Wiederbeginn ließen Yaya Camara (46.) und Hüseyin Deveci (48.) den SV Wehen Wiesbaden wieder hoffen. Stattdessen setzte jedoch Hamburgs Jahnoa Hensel (62.) den Schlusspunkt.
Kategorien: DFB-Pokal der Junioren
Autor: mspw
Freiburgs U 19-Trainer Wiedensohler: "Talent ist lediglich die Eintrittskarte"
Die U 19 des SC Freiburg ist mit ihrem Trainer Julian Wiedensohler heute in der zweiten Runde des DFB-Pokals der Junioren gefordert. Mit DFB.de spricht der Trainer unter anderem über die Talententwicklung der Freiburger Fußballschule.
Neuer Markenauftritt für den DFB-Pokal
Pünktlich zum Start der Saison 2026/2027 erhalten die DFB-Pokalwettbewerbe der Frauen, Männer und Junioren einen neuen Look. So zeigt der DFB-Pokal noch deutlicher, was ihn schon immer einzigartig gemacht hat: Gegensätze, Emotionen, Fallhöhe.
Zweite Runde: Titelverteidiger Stuttgart trifft auf den SC Freiburg
Die Paarungen der 2. Runde im DFB-Pokal der Junioren stehen fest. Losfee Pascal Pellowski (Co-Trainer U 19-Junioren) hat bei der Auslosung auf dem DFB-Campus in Frankfurt am Main die 16 Duelle gezogen.