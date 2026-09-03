DFB-Pokal der Junioren
Achtelfinale: Titelverteidiger Stuttgart trifft auf Hertha BSC
Die Achtelfinalpaarungen im DFB-Pokal der Junioren stehen fest. Losfee Kathrin Behn, Vizepräsidentin des Hamburger Fußballverbandes, hat bei der Auslosung im DFB.TV-Studio heute in Hamburg die Partien der Runde der letzten 16 ermittelt. Die Ziehungsleitung übernahm Holger Bellinghoff, der Vorsitzende des DFB-Jugendausschusses.
Titelverteidiger VfB Stuttgart trifft im Achtelfinale auf Hertha BSC, U 19-Meister TSG Hoffenheim gastiert im badischen Duell beim Karlsruher SC. Zudem kommt es unter anderem zum norddeutschen Duell zwischen Hannover 96 und dem Hamburger SV. Vorjahresfinalist VfL Wolfsburg gastiert beim 1. FC Köln.
Die Partien finden am Wochenende um den 19. September statt. Die Viertelfinalduelle gehen am 13. Dezember 2026 über die Bühne. Das Halbfinale steht am 20. März 2027 an, das Finale am 28. Mai 2027.
Die Achtelfinalpartien
Hannover 96 - Hamburger SV
1. FC Köln - VfL Wolfsburg
1. FC Heidenheim - Borussia Mönchengladbach
1. FC Kaiserslautern - Bayer 04 Leverkusen
1. FC Magdeburg - FSV Mainz 05
MSV Duisburg - FC Bayern München
Karlsruher SC - TSG 1899 Hoffenheim
VfB Stuttgart - Hertha BSC
Kategorien: DFB-Pokal der Junioren
Autor: dfb
Meister TSG Hoffenheim zieht ins Achtelfinale ein
Bei den Sonntagsspielen im DFB-Pokal der Junioren haben sich der A-Junioren-Meister Hoffenheim, der 1. FC Köln, Mainz 05, Hertha BSC, der MSV Duisburg, Gladbach, Hannover 96, der VfL Wolfsburg und der 1. FC Heidenheim ins Achtelfinale gespielt.
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Die U 19 des SC Freiburg ist mit ihrem Trainer Julian Wiedensohler heute in der zweiten Runde des DFB-Pokals der Junioren gefordert. Mit DFB.de spricht der Trainer unter anderem über die Talententwicklung der Freiburger Fußballschule.