Achtelfinale: Titelverteidiger Stuttgart trifft auf Hertha BSC

Die Achtelfinalpaarungen im DFB-Pokal der Junioren stehen fest. Losfee Kathrin Behn, Vizepräsidentin des Hamburger Fußballverbandes, hat bei der Auslosung im DFB.TV-Studio heute in Hamburg die Partien der Runde der letzten 16 ermittelt. Die Ziehungsleitung übernahm Holger Bellinghoff, der Vorsitzende des DFB-Jugendausschusses.

Titelverteidiger VfB Stuttgart trifft im Achtelfinale auf Hertha BSC, U 19-Meister TSG Hoffenheim gastiert im badischen Duell beim Karlsruher SC. Zudem kommt es unter anderem zum norddeutschen Duell zwischen Hannover 96 und dem Hamburger SV. Vorjahresfinalist VfL Wolfsburg gastiert beim 1. FC Köln.

Die Partien finden am Wochenende um den 19. September statt. Die Viertelfinalduelle gehen am 13. Dezember 2026 über die Bühne. Das Halbfinale steht am 20. März 2027 an, das Finale am 28. Mai 2027.

Die Achtelfinalpartien

Hannover 96 - Hamburger SV

1. FC Köln - VfL Wolfsburg

1. FC Heidenheim - Borussia Mönchengladbach

1. FC Kaiserslautern - Bayer 04 Leverkusen

1. FC Magdeburg - FSV Mainz 05

MSV Duisburg - FC Bayern München

Karlsruher SC - TSG 1899 Hoffenheim

VfB Stuttgart - Hertha BSC