Nach langer Überzahl: FC Bayern siegt in Duisburg 4:0

Die U 19 des FC Bayern München steht erstmals seit der Saison 2021/2022 wieder im Viertelfinale um den DFB-Pokal der Junioren. Das Team von Trainer und Ex-Profi Leonhard Haas behielt im Achtelfinale beim MSV Duisburg mit 4:0 (1:0) die Oberhand. Vor etwas mehr als vier Jahren hatte der Weg des FCB noch bis ins Halbfinale geführt.

Die in der Meisterschaft noch unbesiegten Duisburger mussten vor 1200 Zuschauer*innen schon früh eine Rote Karte für ihren Torhüter Jihan Masseling wegen einer Notbremse außerhalb des Strafraums (21.) hinnehmen. Frank Egwuatu (30.) erzielte kurz darauf die Führung für die Gäste aus München.

Es dauerte dann bis zur Schlussphase, bis der FC Bayern München die Überzahl erneut ausnutzen konnte. Der eingewechselte Roy Snip (80., Foulelfmeter), Raphael Pavlic (82.) und Simon Schaff (86.) ließen den Erfolg aber noch deutlicher ausfallen.

Finalist Wolfsburg weiter

Auch der VfL Wolfsburg kann weiterhin auf den Pokalerfolg hoffen. Der Vorjahresfinalist setzte sich 2:1 (2:1) beim 1. FC Köln durch. Den ersten Wolfsburger Treffer durch Bruno Katz (9., Foulelfmeter) konnte Eymen Erdogan (13.) für die Hausherren noch ausgleichen. Auf die erneute Gästeführung durch Bent Peters (34.) gelang den Kölnern keine Antwort mehr.

Die Runde der verbliebenen acht Teams hat auch der 1. FC Magdeburg erreicht. Der von Matthias Mincu trainierte FCM gewann 2:0 (0:0) gegen den 1. FSV Mainz 05. Die Gäste mussten über einen Großteil der Partie mit einem Spieler weniger auskommen, weil ihr Kapitän Domenic Köppel wegen einer Unsportlichkeit die Rote Karte gesehen hatte (15.). Im zweiten Durchgang machten Elishama Manyaka (50.) und der eingewechselte Milano Herrmann (79.) das Weiterkommen für Magdeburg perfekt.