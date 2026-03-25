Tickets fürs Junioren-Pokalfinale in Potsdam

Am Vorabend des großen DFB-Pokalendspiels in Berlin steigt das Finale der U 19-Junioren im nahegelegenen Potsdam. Karten für das Endspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und VfB Stuttgart gibt es nun im DFB-Ticketshop. Anpfiff ist am 22. Mai um 18 Uhr, das Karl-Liebknecht-Stadion öffnet 90 Minuten vorher.

Sitzplatzkarten kosten 15 Euro für Vollzahler, zehn Euro für ermäßigte Personengruppen. Dazu zählen Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre, Auszubildende, Menschen mit Behinderung, Rentner*innen, Schüler*innen, Studierende, Wehrdienstleistende und Bundesfreiwilligendienstleistende. Stehplätze gibt es für zehn (Vollzahler) beziehungsweise fünf Euro (ermäßigt). Kinder bis einschließlich elf Jahre haben freien Eintritt. Für Gruppen gibt es ebenfalls Vorteile: Ab zehn Personen kosten Tickets im Stehbereich nur 4,50 Euro pro Person.

In allen Tickets ist die ÖPNV-Nutzung in Potsdam in den Verkehrsbereichen A und B inbegriffen.