VfB-Trainer Rathgeb: "Sieg für das gesamte NLZ"

Fünfter Erfolg bei der sechsten Finalteilnahme: Der VfB Stuttgart hat sich beim DFB-Pokal der Junioren einmal mehr in die Siegerliste eingetragen. Das Team von Trainer Tobias Rathgeb setzte sich im Endspiel 3:0 (2:0) gegen den VfL Wolfsburg durch. DFB.de mit den Stimmen zum Finale.

Hanno Balitsch (U 18-Nationaltrainer): Das war ein gutes Pokalfinale. Es gab keine lange Abtastzeit und direkt Torszenen auf beiden Seiten. Der VfB war im letzten Drittel konsequenter und präziser. Daher ist der Erfolg nicht unverdient. Es war eine tolle Atmosphäre. Es hat gutgetan, dass die VfB-Profis ihr Pokalfinale einen Tag später bestreiten und einige Fans schon früher angereist sind und dem hier einen würdigen Rahmen geben. Auch die Wolfsburger waren mit ihrer Fanszene gut vertreten.

Niklas Bräuer (Trainer VfL Wolfsburg U 19): Ich glaube, dass der VfB Stuttgart sehr verdient gewonnen hat. Wir hatten unsere Momente. Ein 1:2 vor der Pause hätte uns nochmal Aufschwung gegeben für die zweite Halbzeit. Danach hat uns die Durchschlagskraft gefehlt. Wir noch an den Erfolg geglaubt. Das 0:3 hat uns dann ein wenig den Stecker gezogen. Wir haben das Pokalfinale mit zwei Trainerteams - gemeinsam mit Daniel Bauer und Julian Klamt - und der Mannschaft erreicht. Darauf kann der Verein stolz sein.

Mirza Catovic (Torschütze VfB Stuttgart U 19): Mit der ganzen Mannschaft vor der Kurve zu feiern, ist etwas Besonderes. Das haben wir uns hart erarbeitet und verdient. Jeder Einzelne hat alles auf dem Platz gelassen. Das ist ein echt geiles Erlebnis. Mit der Halbzeitführung haben wir einen kühlen Kopf bewahrt. Wir haben uns nicht zurückgezogen, sondern weiterhin unser Spiel gemacht und den Gegner früh attackiert. Das war enorm wichtig.

Pharell Hensel (Kapitän VfL Wolfsburg): Im Moment fehlen mir noch die Worte. Es ist sehr schade, dass wir verloren haben. Wir hatten dieses Jahr eine sehr gute Mannschaft und konnten uns dafür nicht mit dem Pokalsieg belohnen. Wir hatten leider zu wenig Spielkontrolle.

Tobias Rathgeb (Trainer VfB Stuttgart U 19): Ich freue mich unfassbar für die Jungs und den ganzen Verein. Das ist ein Sieg für das gesamte NLZ und ein Ergebnis, an dem ganze viele Menschen beim VfB Stuttgart beteiligt waren. Wir haben viele Spieler, die schon länger im Verein sind. Wir waren unfassbar stabil und hatten gute Abstände. Bei so einem Finale ist es total wichtig, dass wir inhaltlich so arbeiten, das wir einander helfen können. Das hat von Anfang bis Ende gestimmt und das macht mich sehr stolz.

Michael Gentner (Direktor der VfL-Akademie): Die Jungs haben eine tolle Saison gespielt. Mehrere Spieler, wie zum Beispiel Jan Bürger oder Pharell Hensel, haben ihre Bundesliga-Debüts gegeben. Das ist sicherlich das Primärziel. Nach so einem Ergebnis ist man aber natürlich auch erstmal enttäuscht. Das Momentum war in der ersten Halbzeit nicht auf unserer Seite. Es waren Torchancen da, um zumindest den Anschlusstreffer zu machen. Bei einem 1:2 zur Pause wäre nochmal etwas möglich gewesen. So war es am Ende ein verdienter Sieg für den VfB Stuttgart.

Stephan Hildebrandt (Direktor Nachwuchsleistungszentrum VfB Stuttgart): Nach dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft der U 17 erleben wir mit der U 19 nun den nächsten Titelgewinn. Das ist unglaublich. Der Sieg gegen Wolfsburg war auf alle Fälle verdient, auch wenn es zu Beginn einige für uns glückliche Phasen hatte. Hintenraus war der Sieg eine absolut verdiente Angelegenheit. Für die Jungs ist das ein prägendes Erlebnis.