Bräuer und Rathgeb vor Pokalfinale: "Es gibt keinen Favoriten"

Im Endspiel um den DFB-Pokal der Junioren zwischen den U 19-Teams des VfL Wolfsburg und des VfB Stuttgart könnte es Freitag (ab 17 Uhr, live bei Sky) eine Premiere geben. Für die Wölfe wäre es der erste Titel, für den VfB der fünfte. Vor dem Finale im Potsdamer Karl-Liebknecht-Stadion äußern sich VfL-Trainer Niklas Bräuer (26) und sein Stuttgarter Kollege Tobias Rathgeb (44) im DFB.de-Interview.

DFB.de: Das Pokalfinale in Potsdam steht bevor. Wie sehr fiebern Ihre Teams dem Saisonhöhepunkt entgegen, Herr Bräuer und Herr Rathgeb?

Niklas Bräuer: Eine gewisse Anspannung ist bei den Jungs festzustellen. Aber es überwiegt ganz klar die Vorfreude auf das Finale.

Tobias Rathgeb: Der VfB stand zuletzt 2022 mit der U 19 im DFB-Pokalfinale gegen Borussia Dortmund. Wir haben viel mit den Jungs über den damaligen 3:1-Erfolg gesprochen. Für die Spieler ist es ein absolutes Highlight. Wir haben alle Emotionen reingepackt. Auch unsere Jungs freuen sich riesig auf das Finale.

DFB.de: Wie läuft die Vorbereitung auf diesen krönenden Saisonabschluss?

Rathgeb: Wir sind unter anderem mit einem 3:1 im Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach im Rhythmus geblieben. Außerdem stand bei uns das Verbandspokal-Endspiel gegen den SGV Freiberg Fußball an, das wir nach Elfmeterschießen 4:2 für uns entscheiden konnten. Dieser Erfolg wird uns zusätzliche Kraft für das Finale geben.

Bräuer: Die Jungs pflegen vom Aufwärmen bis hin zur letzten Übung ein gutes Miteinander. Alle im Team sind vor dem wichtigen Spiel noch enger zusammengerückt. In der vorherigen Woche waren wir bereits in Berlin, haben ein Testspiel beim BFC Dynamo 3:0 gewonnen. Beim Abschlusstraining im Karl-Liebknecht-Stadion wollen wir uns ein gutes Gefühl für das Endspiel holen.

DFB.de: Welche Qualitäten haben Ihre Mannschaft in das Pokalfinale gebracht?

Rathgeb: Wir sind als Team unfassbar stabil, haben in dieser Saison schon unglaubliche Spiele absolviert. Im Pokalwettbewerb sind wir in jedem Spiel absolut verdient weitergekommen, stehen völlig zurecht im Finale.

Bräuer: Die Arbeit gegen den Ball ist für uns extrem wichtig. Wir wollen jeden Gegner hoch anlaufen und in der letzten Linie mutig verteidigen. Außerdem sind wir immer in der Lage, uns Torchancen zu erarbeiten.

DFB.de: Für den VfL Wolfsburg ist der erste Pokalsieg der Vereinsgeschichte möglich. Welchen Stellenwert hätte dieser historische Erfolg für die Nachwuchsabteilung?

Bräuer: Wir fahren nach Berlin, um den Titel zu gewinnen, wollen möglichst die erste Mannschaft sein, die für den VfL Wolfsburg den DFB-Pokal der Junioren gewinnt. Von der Profiabteilung und allen anderen Mannschaften in der Akademie bekommen wir große Unterstützung.

DFB.de: Sie wurden als A-Jugendlicher in der Saison 2000/2001 selbst DFB-Pokalsieger Herr Rathgeb! Zur Mannschaft gehörten spätere Profis wie Kevin Kuranyi, Michael Fink, Andreas Hinkel und Felix Luz. Welche Erinnerungen haben Sie noch an das 5:1 gegen den FK Pirmasens?

Rathgeb: Wir waren bereits zwei Jahre zuvor gegen Borussia Dortmund Deutscher B-Junioren-Meister geworden. Damals war auch noch der jetzige VfB-Cheftrainer Sebastian Hoeneß dabei. Ich erinnere mich sehr gerne an diese Zeit zurück. Das DFB-Pokalfinale ist gegenüber meiner Zeit unglaublich gewachsen, bildet jetzt einen absolut würdigen Rahmen für die Jungs.

DFB.de: Wie wichtig wäre ein weiterer Titelgewinn für den VfB-Nachwuchs?

Rathgeb: In erster Linie wäre es ein Erfolg des gesamten Nachwuchsleistungszentrums, weil die meisten Spieler schon sehr lange für den VfB am Ball sind. Es wäre außerdem ein weiteres Mosaiksteinchen einer schon jetzt herausragenden Saison. Unsere U 17 wurde erst vor wenigen Tagen Deutscher Meister. Die U 23 hat in der 3. Liga sehr souverän den Klassenverbleib geschafft. Unser Frauenteam ist erstmals in die Bundesliga aufgestiegen, die U 17-Juniorinnen stehen ebenfalls im Pokalfinale. Die Profis können am Samstag den DFB-Pokalsieg aus dem Vorjahr wiederholen und haben sich erneut für die Champions League qualifiziert. Wir spielen dadurch in der nächsten Saison in der UEFA Youth League und wollen jetzt möglichst mit einem Finalsieg nachlegen.

DFB.de: Es wäre jeweils der bislang größte Erfolg Ihrer bisherigen Trainerkarrieren. Was würde Ihnen das bedeuten?

Bräuer: Es wäre definitiv etwas Besonderes, als Cheftrainer mit meiner Mannschaft und dem gesamten Staff den DFB-Pokal der Junioren zu gewinnen.

Rathgeb: 2022 war ich Assistent von Nico Willig, als wir mit dem VfB den DFB-Pokal der Junioren geholt haben. Natürlich bleibt das in Erinnerung. Grundsätzlich definieren wir uns aber nicht über Titel, sondern über die Entwicklung der Spieler. Wenn ich sehe, dass bereits sechs U 19-Spieler in der 3. Liga debütiert haben, ist das eine Auszeichnung für unser Trainerteam und den Verein.

DFB.de: Während der VfB Stuttgart in der DFB-Nachwuchsliga die K.o.-Phase verpasste, erreichte der VfL Wolfsburg das Achtelfinale, schied dort aber gegen den SC Paderborn 07 aus. Lässt sich daraus eine Favoritenrolle für das Endspiel ableiten?

Bräuer: Wir haben eine Woche länger als der VfB im Ligabetrieb gespielt. Stuttgart ist durch das Verbandspokalfinale im Rhythmus geblieben. Ich glaube nicht, dass man einem Team die Favoritenrolle zuschreiben kann. Ich freue mich auf einen sehr guten Gegner.

Rathgeb: Da kann ich nur zustimmen: In diesem Finale gibt es keinen Favoriten.

DFB.de: Die Profis des VfL Wolfsburg haben dank eines guten Saisonendspurt die Chance, über die Relegation gegen den SC Paderborn 07 den Klassenverbleib in der Bundesliga zu schaffen. Wie sehr wirkt sich diese positive Stimmung auf Ihre Mannschaft aus, Herr Bräuer?

Bräuer: Grundsätzlich rückt man in schwierigen Phasen immer enger zusammen. Obwohl die Profis zweimal in der Relegation gefordert sind, werden wir die volle Unterstützung bekommen. Grundsätzlich bin ich sehr dankbar für den guten Austausch mit der Profiabteilung.

DFB.de: Die VfB-Profis können am Samstag in Berlin gegen den FC Bayern München den Titel im DFB-Pokal verteidigen. Gibt das Ihrem Team einen zusätzlichen Schub, Herr Rathgeb?

Rathgeb: Dass wir ebenso wie die Profis an diesem Wochenende im Endspiel stehen, ist etwas ganz Besonderes für den Verein und hat uns natürlich noch gepusht. Eine solche Konstellation gab es zuletzt 2019 für RB Leipzig, das jedoch beide Endspiele verlor. Wir würden es lieber wie der FC Schalke 04 machen, der 2002 beide Titel gewann.

DFB.de: Was macht für Sie den besonderen Reiz des DFB-Pokals aus?

Rathgeb: Es gibt auf jeden Fall einen Gewinner und einen Verlierer. Man fährt zu einem Spiel und weiß, dass man danach nichts mehr gutmachen kann. Es geht ausschließlich darum, in die nächste Runde einzuziehen oder eben das Finale zu gewinnen. Für viele Spieler in unserem Kader ist es die große Chance, in ihrem letzten Spiel im Jugendbereich noch einen großen Titel zu holen.

Bräuer: Der DFB-Pokal ist wie ein kleines Turnier, das mit dem Finale ein ganz besonderes Flair hat. In Potsdam vor einem vollen Stadion zu spielen und als Mannschaft einen möglichen Triumph zu feiern, wäre eine tolle Sache.

DFB.de: Gab es in dieser Saison für Sie einen besonderen Pokalmoment?

Bräuer: Auf dem Weg in das Endspiel konnten wir mit der TSG Hoffenheim und dem 1. FC Köln beide Mannschaften ausschalten, die eine Woche später das Finale um die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft bestreiten werden. Das ist schon besonders.

DFB.de: Worauf wird es in erster Linie ankommen, um den "Pott" mit nach Hause zu nehmen?

Bräuer: Wir müssen vor allem immer wieder bereit sein, Meter für den Mitspieler zu machen. In den entscheidenden Momenten müssen wir unsere Akzente setzen. In einem Finale kommt es vor allem auf mentale Stärke an.

Rathgeb: Man benötigt einen perfekten Tag, um den Titel zu gewinnen. Über die Mentalität und Einstellung mache ich mir bei meiner Mannschaft keine Sorgen, vertraue dem Team.