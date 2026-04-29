FAQ: Das müssen Fans zum Pokalfinale der Junioren wissen

Für viele Jugendspieler ist es das Highlight der Zeit im Fußball: Das Pokalfinale der Junioren. Im Potsdamer Karl-Liebknecht-Stadion treffen der VfL Wolfsburg und der VfB Stuttgart aufeinander. DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen zum Endspiel.

Wer spielt?

Im diesjährigen DFB-Pokalfinale der Junioren stehen sich die A-Junioren des VfL Wolfsburg und des VfB Stuttgart gegenüber.

Wann und wo geht’s los?

Anpfiff im Karl-Liebknecht-Stadion in Potsdam ist am Freitag, 22. Mai um 17 Uhr. Das Stadion öffnet um 15.30 Uhr.

WICHTIG: Das DFB-Pokalfinale der Junioren wird am Freitag, den 22. Mai 2026, von 18 Uhr auf 17 Uhr vorverlegt. Hintergrund ist die Überschneidung der Celebration Party anlässlich des DFB-Pokalfinals der Herren und dem DFB-Pokalfinale der Junioren aufgrund der Doppelteilnahme vom VfB Stuttgart. Das Stadion öffnet um 15.30 Uhr.

Wie komme ich an Tickets?

Karten für das Endspiel zwischen den U 19-Teams des VfL Wolfsburg und VfB Stuttgart gibt es im DFB-Ticketshop.

Sitzplatzkarten kosten 15 Euro für Vollzahler, zehn Euro für ermäßigte Personengruppen. Stehplätze gibt es für zehn (Vollzahler) beziehungsweise fünf Euro (ermäßigt). Kinder bis einschließlich elf Jahre haben freien Eintritt. Für Gruppen ab zehn Personen kosten Tickets im Stehbereich nur 4,50 Euro pro Person.

Wie gelangt man zum Stadion?

Zum Stadion gelangt man am besten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln über den Potsdamer Hauptbahnhof oder die S-Bahn-Station Babelsberg. Von dort aus sind es mit dem Rad oder zu Fuß nur wenige Minuten bis zum Stadion.

In den Tickets ist die ÖPNV-Nutzung in Potsdam in den Verkehrsbereichen A und B inbegriffen.

Wo wird das Finale im TV übertragen?

Sky überträgt, sowohl im linearen TV als auch über den Streamingdienst WOW, wie schon in den Vorjahren alle Finalspiele im deutschen Nachwuchsfußball. Neben dem Pokalfinale also auch die beiden Finals der U 19- und U 17-DFB-Nachwuchsliga sowie die vorherigen Halbfinalspiele und weitere Spiele der Endrunde.

Und sonst?

Das Gewinnerteam hat in diesem Jahr wieder die Ehre, am Folgeabend im Berliner Olympiastadion beglückwünscht zu werden. Die offizielle Siegerehrung inklusive der Medaillenübergabe an beide Teams findet am 23. Mai 2026 gegen 18 Uhr im Rahmen des DFB-Pokalfinals der Herren statt.