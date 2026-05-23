VfB-Kapitän Yanik Spalt: "Wir glauben zu jeder Zeit an den Erfolg"

Nach vier Einsätzen in den vorherigen Runden wollte Yanik Spalt (18) unbedingt auch im Finale um den DFB-Pokal der Junioren dabei sein. Nach dem 3:0 (2:0) des VfB Stuttgart gegen den VfL Wolfsburg nahm der Kapitän, der auch schon regelmäßig für die U 21 in der 3. Liga aufläuft, die Trophäe entgegen. Im DFB.de-Interview spricht der Defensivspieler mit Mitarbeiter Dominik Dittmar über den Erfolg.

DFB.de: Die U 19 des VfB Stuttgart ist zum insgesamt fünften Mal DFB-Pokalsieger der Junioren. Wie fühlt sich das an, Yanik?

Spalt: Es ist einfach unglaublich. Wir haben uns diesen Erfolg über eine geile Mannschaftsleistung erarbeitet. Das macht den Titel ganz besonders.

DFB.de: Mit welcher Marschroute seid Ihr in das Finale gestartet?

Spalt: Es war für uns von Anfang an klar, dass wir nicht abwarten und schauen wollen, was passiert. Stattdessen wollten wir den Ton angeben und haben das auch hinbekommen.

DFB.de: Was war aus Deiner Sicht entscheidend, um als siegreiches Team vom Platz zu gehen?

Spalt: Nach unserer Führung, aber auch nach dem Tor zum 2:0 und nach der Pause haben wir uns immer gesagt, dass wir nicht aufhören oder uns zurückziehen. Wir wollten Wolfsburg nicht ins Spiel kommen lassen und waren in allen Phasen besser.

DFB.de: Wie hast Du die neue Rekordkulisse von mehr als 8000 Zuschauer*innen im Potsdamer Karl-Liebknecht-Stadion wahrgenommen?

Spalt: Die Stimmung war unglaublich. Das Stadion war fast komplett mit VfB-Fans gefüllt. Es war einfach toll, dass sie uns den Rücken gestärkt haben. Aber auch die Wolfsburger Fans haben eine geile Choreografie gemacht.

DFB.de: Was hat Euch auf dem Weg zum Pokalsieg vor allem ausgezeichnet?

Spalt: Eigentlich alle Pokalspiele waren wild - vor allem das Viertelfinale bei Borussia Mönchengladbach. Wir hatten in der 83. Minute den Ausgleich zum 3:3 kassiert und haben dennoch 4:3 gewonnen. Auch das 2:1 im Halbfinale beim VfL Bochum war ein großer Kampf. Es zeichnet uns einfach aus, dass wir nie aufhören, Gas zu geben. Wir glauben zu jeder Zeit an den Erfolg und sind immer eine Einheit. Bei uns ist es einfach so, dass sich alle untereinander gut verstehen und miteinander Spaß haben können.

DFB.de: Hatte Euch die verpasste Endrunde um die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft noch zusätzlich motiviert?

Spalt: Nachdem wir uns die Chance auf die Meisterschaft verbaut hatten, wussten wir: Wenn wir einen Titel gewinnen wollen, dann müssen wir den DFB-Pokal holen. Bei uns ging der Blick schnell nach vorne.

DFB.de: Seit November warst Du regelmäßig ein Bestandteil der U 21 in der 3. Liga. Wie sehr war es Dir ein Bedürfnis, beim Endspiel um den DFB-Pokal der Junioren dabei zu sein?

Spalt: Das war mir extrem wichtig. Beim Spiel der U 21 beim FC Hansa Rostock hatte ich mir vor zwei Wochen einen Bänderriss zugezogen. Daher ist es nicht selbstverständlich, dass ich wieder spielen konnte. Ich wollte unbedingt beim Finale dabei sein. Unsere Physios und alle, die mir geholfen haben, leisteten da gute Arbeit.

DFB.de: Welche Eindrücke konntest Du schon bei der U 21 sammeln?

Spalt: Die 3. Liga ist für uns eine Liga, in der man lernt, erwachsen zu spielen. Man sammelt auch viel Erfahrung, wie es ist, vor großen Kulissen zu spielen. Das spielerische Niveau ist noch mal höher und intensiver. Dadurch kann man sich extrem gut weiterentwickeln.

DFB.de: Welchen Anteil hat Trainer Tobias Rathgeb am Gewinn des DFB-Pokals?

Spalt: Ich schätze ihn extrem als Menschen. Vor einem Jahr hatte ich ihn bei der U 19 bereits als Co-Trainer und kenne ihn daher wirklich gut. Ich gönne ihm den Pokalsieg wirklich von Herzen. Er hat uns top auf das Spiel vorbereitet - wie auch bei jeder anderen Partie. Ihm ist immer wichtig, dass wir keine Angst haben, sondern mutig spielen, die VfB-DNA in uns tragen und auf dem Platz zeigen.

DFB.de: Ihr werdet im Rahmen des DFB-Pokalendspiels der Männer, in dem ja auch die VfB-Profis im Einsatz sind, offiziell ausgezeichnet. Rundet das das Erlebnis ab?

Spalt: Ja, auf jeden Fall. Es ist etwas Besonderes, im Olympiastadion geehrt zu werden. Ich durfte auch schon bei den Profis mittrainieren und wurde in der UEFA Europa League in der Partie bei der AS Rom eingewechselt. Das war ein unglaubliches Erlebnis.

DFB.de: Wie groß ist Dein Wunsch, eines Tages für die VfB-Profis auch in der Bundesliga aufzulaufen?

Spalt: Extrem. Das ist das ganz große Ziel jedes Spielers aus unserer Mannschaft. Da wollen wir alle eines Tages hinkommen und dafür arbeiten wir.