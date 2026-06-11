WM 2026
Tag nach deutschem WM-Auftakt: Waschburger schwimmt um Manhattan
Während die deutsche Nationalmannschaft am kommenden Sonntag in Houston gegen Curacao in die WM startet, wartet auf einen anderen deutschen Spitzensportler eine ganz besondere Herausforderung: Freiwasserschwimmer Andreas Waschburger beginnt am 15. Juni um 1 Uhr Ortszeit in New York damit, die Insel Manhattan im Wasser zu umrunden. Die Strecke führt dabei unter den 20 Brücken hindurch, die die Insel mit der Stadt verbinden.
Der ehemalige Olympiateilnehmer zählt seit Jahren zu den herausragenden Freiwasserschwimmern Deutschlands. Erst in diesem Jahr sorgte der Saarländer für internationales Aufsehen, als er die legendäre "Ocean's Seven" – die ultimative Herausforderung im Freiwasserschwimmen – in neuer Weltrekordzeit absolvierte. Kein Wunder also, dass seine außergewöhnlichen Leistungen auch schon im Rahmen einer 2025 erschienenen ARD-Dokumentation von Thomas Braml begleitet wurden.
Ausdauer, Wille und mentale Stärke
Neben seinen Erfolgen im Wasser schlägt Waschburgers Herz auch für den Fußball. Er ist leidenschaftlicher Anhänger und Mitglied des Drittligisten 1. FC Saarbrücken, besitzt eine Dauerkarte und begleitete unter anderem die bemerkenswerte DFB-Pokalreise seines Vereins in der Spielzeit 2023/24 hautnah. Dabei lernte er unter anderem Bastian Schweinsteiger kennen. Auch mit Prof. Tim Meyer, dem langjährigen Mannschaftsarzt der deutschen Nationalmannschaft, verbindet ihn eine sportliche Zusammenarbeit.
Jetzt steht für Waschburger bei der geplanten Manhattan-Umrundung die nächste Herausforderung an. Dabei kann er zeigen, woraus es im Spitzensport ankommt: Denn sowohl auf dem Fußballplatz als auch im Wasser sind Ausdauer, Wille und mentale Stärke gleichermaßen gefragt.
Kategorien: WM 2026
Autor: yl
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