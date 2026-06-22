Die deutsche Nationalmannschaft steht bei der FIFA Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko nach den Siegen gegen Curacao (7:1) und gegen die Elfenbeinküste (2:1) als Gruppensieger im Sechzehntelfinale. Am Donnerstag (ab 22 Uhr MESZ, live in der ARD und bei MagentaTV) steht für die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann in East Rutherford das letzte Gruppenspiel gegen Ecuador auf dem Programm. DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen zum Duell im New-York/New-Jersey-Stadion im FAQ.

Wer überträgt das Spiel?

Die ARD überträgt das Spiel am Donnerstag (ab 22 Uhr) live im Free-TV und im Stream bei sportschau.de. MagentaTV wird die Partie ebenfalls live übertragen. Um 21 Uhr startet die Vorberichterstattung in der ARD. Esther Sedlaczek übernimmt die Moderation, als Experten ist Bastian Schweinsteiger dabei. Philipp Sohmer kommentiert die Partie.

Wo wird gespielt?

Das letzte Gruppenspiel bestreitet die DFB-Auswahl im New-York/New-Jersey-Stadion in East Rutherford im Bundesstaat New Jersey, etwa acht Kilometer westlich von Manhattan. 80.663 Zuschauer finden im Stadion Platz, das 2010 fertiggestellt wurde und bei der WM 2026 auch als Finalstadion fungieren wird. In der Vorgängerarena, dem Giants Stadium, bestritt die deutsche Nationalmannschaft bei der WM 1994 ihr Viertelfinale gegen Bulgarien. Als amtierender Weltmeister schied das Team von DFB-Trainer Berti Vogts damals trotz der Führung durch Lothar Matthäus per Elfmeter mit 1:2 aus.

Wer leitet die Partie?

Schiedsrichterin Tori Penso aus den USA leitet das dritte Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Ecuador. An den Seitenlinien wird die 39 Jahre alte FIFA-Schiedsrichterin von ihren Landsleuten Brooke Mayo und Kathryn Nesbitt unterstützt. Als Vierte Offizielle ist Campbell-Kirk Kawana-Waugh aus Neuseeland im Einsatz.

In welchen Trikots wird gespielt?

Zum ersten Mal bei dieser Weltmeisterschaft bestreitet die deutsche Nationalmannschaft eine Partie im dunkelblauen Auswärtstrikot - zuvor spielte das DFB-Team zweimal in Folge im weißen Heimtrikot. Die WM-Trikots von DFB-Partner adidas gibt es im DFB-Fanshop.

Wer steht im deutschen WM-Kader?

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte sein 26 Spieler umfassendes Aufgebot, angeführt von Kapitän Joshua Kimmich vom deutschen Rekordmeister FC Bayern München am 21. Mai bekanntgegeben. Für den verletzten Lennart Karl rückte Assan Ouedraogo nach. Erfahrenster Spieler im deutschen Aufgebot neben Joshua Kimmich (112 Länderspiele) ist Rückkehrer Manuel Neuer. Der Weltmeister von 2014 absolvierte sein letztes Länderspiel vor der WM im Viertelfinale der Heim-EM im Juli 2024 in Stuttgart gegen Spanien. Neuer (126 Länderspiele/Platz 5) und Kimmich (Platz 9) gehören zugleich bereits jetzt zu den Top Ten der deutschen Rekordnationalspieler. Darüber hinaus ist Manuel Neuer mit seinem Einsatz gegen die Elfenbeinküste ein weiterer Meilenstein gelungen: Mit seinem 21. Spiel bei einer Weltmeisterschaft rückte er zum alleinigen WM-Rekordtorhüter auf und überholte damit den Franzosen Hugo Lloris. Auch Joshua Kimmich könnte am Donnerstag Geschichte schreiben: Bei einem Einsatz von Beginn an würde er zum 30. Mal als Kapitän auflaufen und damit mit Fritz Walter und Fritz Szepan gleichziehen.

Wie liefen die jüngsten deutschen Spiele?

Den WM-Start gegen Curacao meisterte die DFB-Auswahl mit einem glänzenden 7:1. Es folgte das nach Rückstand erkämpfte und erspielte 2:1 gegen die Elfenbeinküste - und damit der Einzug ins Sechzehntelfinale als Gruppensieger. Somit gewann das DFB-Team seine bisherigen sechs Auftritte des Jahres 2026: Zuerst gelang in Basel gegen die Schweiz ein 4:3, dann in Stuttgart ein 2:1 gegen Ghana, ehe kurz vor der Abreise in die USA in Mainz Finnland mit 4:0 bezwungen wurde. Auch die WM-Generalprobe gegen Co-Ausrichter USA endete siegreich mit einem 2:1 in Chicago. Davor hatte sich die deutsche Nationalmannschaft als Gruppensieger im letzten Spiel der Qualifikation gegen die Slowakei mit 6:0 für die Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert. Mit einem Erfolg gegen Ecuador würde die deutsche Mannschaft ihre Serie auf zwölf Siege in Folge ausbauen und damit den bestehenden Rekord von 1979/1980 einstellen.

Wie sieht die deutsche WM-Statistik aus?

Es ist das 115. Spiel bei einer Weltmeisterschaft für die deutsche Mannschaft. Davon gewann die DFB-Auswahl 74, spielte 17-mal Unentschieden und verlor 23 Partien bei einem Torverhältnis von 241:132 Toren. In einer Vorrunde trat die deutsche Nationalmannschaft 56-mal an, gewann 35 Spiele bei acht Niederlagen und 13 Remis.

Wie ist die DFB-Bilanz gegen Ecuador?

Das 4:2 im Testländerspiel 2013 war das letzte von nur zwei Spielen der deutschen Nationalmannschaft gegen Ecuador. Damals sorgten Lukas Podolski und Lars Bender, die jeweils doppelt trafen, innerhalb von 24 Minuten für die 4:0-Führung. Dabei erzielte Podolski das damals schnellste Tor der deutschen Länderspielgeschichte nach nur 9,44 Sekunden - ehe dieser Rekord von Florian Wirtz, der 2024 gegen Frankreich nur 7,92 Sekunden benötigte, unterboten wurde. Die Ecuadorianer Antonio Valencia (45.) und Walter Ayoví (84.) trafen später zum 4:2-Endstand. Die erste Begegnung der beiden Mannschaften war - wie diesmal - ein drittes Gruppenspiel bei der Weltmeisterschaft. Bei der WM 2006 verzauberte das Team von DFB-Trainer Jürgen Klinsmann das heimische Publikum im Berliner Olympiastadion: Nach einem Doppelpack von Miroslav Klose (4., 44.) in der ersten Halbzeit traf Lukas Podolski in der 57. Spielminute zum 3:0-Endstand. Der Achtelfinaleinzug war bereits zuvor mit dem 1:0 gegen Polen perfekt gemacht worden.

Wie lief es zuletzt bei Ecuador?

Im ersten Spiel der Gruppe E verlor Ecuador mit 0:1 gegen die Elfenbeinküste. Nach dem 0:0 im zweiten Gruppenspiel gegen Curacao steht Ecuador aufgrund der besseren Tordifferenz auf den dritten Tabellenplatz. Nur mit einem Sieg gegen Deutschland, sofern die Elfenbeinküste im Parallelspiel gegen Curacao nicht gewänne, könnte Ecuador noch Tabellenzweiter werden und sich sicher fürs Sechzehntelfinale qualifizieren. Zudem schaffen acht von zwölf Gruppendritten den Sprung in die erste K.o.-Runde.

Wer steht im WM-Kader Ecuadors?

Der argentinische Trainer Sebastian Beccacece kann mit Willian Pacho (Paris Saint-Germain) und Piero Hincapié (FC Arsenal) auf zwei Abwehrspieler der diesjährigen Champions-League-Finalisten zurückgreifen. Beide kennt man aus der Bundesliga: Pacho wechselte im Sommer 2024 nach einem Jahr bei Eintracht Frankfurt nach Paris, Hincapié wurde nach vier Jahren bei Bayer Leverkusen im vergangenen Jahr nach London verliehen, wo er ab der nächsten Saison einen neuen Arbeitsvertrag erhält. Im defensiven Mittelfeld sichert der 24-jährige Moisés Caicedo vom FC Chelsea ab - ein weiterer Hochkaräter. In der Offensive soll der 36 Jahre alte Kapitän Enner Valencia für Gefahr sorgen. Er steht mit 107 Einsätzen auf Platz fünf der Rekordspielerliste Ecuadors. Auf dem linken Flügel wird er unterstützt vom Ex-Bundesligaspieler John Yeboah (Venezia FC), der beim VfL Wolfsburg ausgebildet und nach seiner Zeit dort auch zum MSV Duisburg ausgeliehen wurde. Aktuell spielt aus dem Ecuador-Kader nur der Stuttgarter Jeremy Arévalo in der Bundesliga.

Wie sieht die deutsche WM-Gruppe aus?

Deutschland steht mit sechs Punkten uneinholbar auf Platz eins der Gruppe E. Dahinter folgt die Elfenbeinküste mit drei Zählern. Punktgleich liegen auf den Plätzen drei und vier Ecuador und Curacao, wobei der WM-Neuling aus der Karibik aufgrund der schlechteren Tordifferenz derzeitiges Schlusslicht ist.

Was müssen Fans sonst noch wissen?

Alle Informationen für Stadionbesucher sind rechtzeitig vor dem Spiel in den Fan-Infos des DFB zu finden.