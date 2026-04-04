2. Frauen-Bundesliga
SV Meppen holt spätes Unentschieden
Der SV Meppen hat in der 2. Frauen-Bundesliga auf den letzten Drücker den Rückstand auf die Tabellenspitze konstant gehalten. Die Emsländerinnen sicherten sich am 22. Spieltag noch ein 1:1 (0:1) gegen den SC Sand. Damit liegt das Team des Trainergespanns Katharina Börger und Thomas Pfannkuch weiterhin fünf Zähler hinter dem direkten Konkurrenten zurück.
Nach dem Treffer von Pija Reininger (38.) sah es lange Zeit danach aus, als würde der SC Sand seinen dritten Sieg nacheinander einfahren. Sarah Preuss (90.+4) gelang wenige Minuten nach ihrer Einwechslung aber doch noch der Ausgleich.
Vom späten Unentschieden profitierte der VfB Stuttgart. Das Team von Trainer Nico Schneck ist nach dem 4:0 (3:0) beim bereits als Absteiger feststehenden VfR Schwarz-Weiß Warbeyen aufgrund der um 13 Treffer besseren Tordifferenz neuer Tabellenführer. Maximiliane Rall (18./43.) und Reena Wichmann (32.) sorgten schon im ersten Durchgang für klare Verhältnisse. Den Schlusspunkt setzte die eingewechselte Meike Meßmer (77.).
Kategorien: 2. Frauen-Bundesliga
Autor: mspw
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