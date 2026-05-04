Steiff bringt Ben Teddybär als DFB-Edition zurück

Rechtzeitig zum Fußball-Sommer 2026 präsentieren Steiff und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) erneut ein gemeinsames Lizenzprodukt: Ben Teddybär erscheint in einer DFB-Edition und richtet sich an kleine und große Fans der deutschen Nationalmannschaft. Der rund 30 Zentimeter große Teddybär trägt ein Outfit im Deutschland-Design. Der weiche Plüsch macht Ben sowohl zum Spielgefährten als auch zum Kuscheltier - im Kinderzimmer ebenso wie als Erinnerungsstück an einen besonderen Turniersommer.

Wie alle Steiff-Produkte ist auch Ben mit dem bekannten "Knopf im Ohr" ausgestattet, der für geprüfte Qualität und hochwertige Verarbeitung steht. Der Ben Teddybär in der DFB-Edition ist nun im Handel sowie im Steiff-Onlineshop erhältlich.

Zum Verkaufsstart verlost der DFB gemeinsam mit Steiff eine limitierte Anzahl an Ben Teddybären - hier geht's zum Gewinnspiel.