Sportgericht verhandelt Otele-Einspruch mündlich

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verhandelt am Freitag (ab 12.30 Uhr) am DFB-Campus den Einspruch von Philip Otele vom Hamburger SV gegen eine Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der Lizenzligen. Geleitet wird die mündliche Verhandlung von Stephan Oberholz, dem Vorsitzenden des DFB-Sportgerichts.

Otele war in der 79. Minute der Bundesligapartie bei Werder Bremen am 18. April 2026 von Schiedsrichter Florian Exner des Feldes verwiesen worden. Am 21. April wurde er im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines rohen Spiels gegen den Gegner mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der Lizenzligen belegt.

Dagegen hatte der HSV Einspruch eingelegt.