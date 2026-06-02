Sportgericht verhandelt Dresdner Einspruch am 5. Juni mündlich

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verhandelt am Freitag, 5. Juni 2026, ab 12.30 Uhr auf dem DFB-Campus in Frankfurt am Main mündlich das Sportgerichtsverfahren gegen die SG Dynamo Dresden.

Gegenstand der mündlichen Verhandlung sind die Vorfälle im Meisterschaftsspiel der 2. Bundesliga zwischen der SG Dynamo Dresden und Hertha BSC am 4. April 2026. Im Zusammenhang mit Ausschreitungen beider Fanlager, dem massiven Einsatz von Pyrotechnik, einer Spielunterbrechung sowie Auseinandersetzungen im Innenraum hatte das DFB-Sportgericht am 20. Mai im Einzelrichterverfahren bereits Sanktionen gegen beide Vereine ausgesprochen; gegen die SG Dynamo Dresden unter anderem einen Zuschauer-Teilausschluss.

Dynamo Dresden hat gegen die Entscheidung Einspruch eingelegt, sodass es nun eine mündliche Verhandlung erforderlich ist.