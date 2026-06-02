DFB-Sportgericht
Sportgericht verhandelt Dresdner Einspruch am 5. Juni mündlich
Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verhandelt am Freitag, 5. Juni 2026, ab 12.30 Uhr auf dem DFB-Campus in Frankfurt am Main mündlich das Sportgerichtsverfahren gegen die SG Dynamo Dresden.
Gegenstand der mündlichen Verhandlung sind die Vorfälle im Meisterschaftsspiel der 2. Bundesliga zwischen der SG Dynamo Dresden und Hertha BSC am 4. April 2026. Im Zusammenhang mit Ausschreitungen beider Fanlager, dem massiven Einsatz von Pyrotechnik, einer Spielunterbrechung sowie Auseinandersetzungen im Innenraum hatte das DFB-Sportgericht am 20. Mai im Einzelrichterverfahren bereits Sanktionen gegen beide Vereine ausgesprochen; gegen die SG Dynamo Dresden unter anderem einen Zuschauer-Teilausschluss.
Dynamo Dresden hat gegen die Entscheidung Einspruch eingelegt, sodass es nun eine mündliche Verhandlung erforderlich ist.
Kategorien: DFB-Sportgericht
Autor: dfb
Zwei Spiele Sperre für Andernachs Krumscheid
Das DFB-Sportgericht belegt Sarah Krumscheid vom Frauen-Zweitligisten SG 99 Andernach im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen einer Beleidigung der Schiedsrichterin mit einer Sperre von zwei Spielen.
2000 Euro Geldstrafe für Darmstadts Trainer Kohfeldt
Das DFB-Sportgericht belegt Florian Kohfeldt, Trainer des Zweitligisten SV Darmstadt 98, im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Geldstrafe in Höhe von 2000 Euro.
Geldstrafen, Zuschauerteilausschluss und Auflagen für Dresden und Hertha
In den Verfahren bezüglich der Vorfälle im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha BSC am 4. April 2026 in Dresden hat das DFB-Sportgericht nach Antragstellung durch den DFB-Kontrollausschuss seine Entscheidungen mitgeteilt.