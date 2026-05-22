DFB-Sportgericht

2000 Euro Geldstrafe für Darmstadts Trainer Kohfeldt

22.05.2026
Vom DFB-Sportgericht mit einer Geldstrafe belegt: Darmstadts Trainer Florian Kohfeldt Foto: IMAGO

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Florian Kohfeldt, den Trainer des Zweitligisten SV Darmstadt 98, im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Geldstrafe in Höhe von 2000 Euro belegt.

Kohfeldt hatte nach dem Zweitligaspiel beim Karlsruher SC am 3. Mai 2026 die Schiedsrichterkabine betreten und sich dort hauptsächlich gegenüber Schiedsrichterassistent Eduard Beitinger unsportlich geäußert.

Kategorien: DFB-Sportgericht

Autor: dfb

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