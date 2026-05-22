DFB-Sportgericht
2000 Euro Geldstrafe für Darmstadts Trainer Kohfeldt
Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Florian Kohfeldt, den Trainer des Zweitligisten SV Darmstadt 98, im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Geldstrafe in Höhe von 2000 Euro belegt.
Kohfeldt hatte nach dem Zweitligaspiel beim Karlsruher SC am 3. Mai 2026 die Schiedsrichterkabine betreten und sich dort hauptsächlich gegenüber Schiedsrichterassistent Eduard Beitinger unsportlich geäußert.
Kategorien: DFB-Sportgericht
Autor: dfb
Zwei Spiele Sperre für Andernachs Krumscheid
Das DFB-Sportgericht belegt Sarah Krumscheid vom Frauen-Zweitligisten SG 99 Andernach im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen einer Beleidigung der Schiedsrichterin mit einer Sperre von zwei Spielen.
Geldstrafen, Zuschauerteilausschluss und Auflagen für Dresden und Hertha
In den Verfahren bezüglich der Vorfälle im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha BSC am 4. April 2026 in Dresden hat das DFB-Sportgericht nach Antragstellung durch den DFB-Kontrollausschuss seine Entscheidungen mitgeteilt.
Zwei Spiele Sperre für Warbeyens Kroon
Das DFB-Sportgericht belegt Mariken Kroon vom Frauen-Zweitligisten VfR SW Warbeyen im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen.