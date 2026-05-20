Zwei Spiele Sperre für Warbeyens Kroon

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Mariken Kroon vom Frauen-Zweitligisten VfR SW Warbeyen im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der 2. Frauen-Bundesliga belegt. Darüber hinaus ist die Spielerin bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele ihres Vereins gesperrt.

Kroon war in der 68. Minute des Zweitligaspiels gegen den 1. FSV Mainz 05 am 17. Mai 2026 von Schiedsrichterin Thao-Vy Nguyen des Feldes verwiesen worden.

Das Urteil ist rechtskräftig.