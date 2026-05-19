Drei Spiele Sperre für Ingolstadts Fröde

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Lukas Fröde vom Drittligisten FC Ingolstadt 04 im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines rohen Spiels gegen den Gegner mit einer Sperre von drei Meisterschaftsspielen der 3. Liga belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.

Fröde war in der 80. Minute des Drittligaspiels gegen den SV Waldhof Mannheim am 16. Mai 2026 von Schiedsrichter Cristian Ballweg des Feldes verwiesen worden.

Das Urteil ist rechtskräftig.