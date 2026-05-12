Zwei Spiele Sperre für Münsters Hendrix

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Jorrit Hendrix vom Zweitligisten SC Preußen Münster im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines rohen Spiels gegen den Gegner mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der Lizenzligen belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.

Hendrix war in der 29. Minute des Zweitligaspiels gegen den SV Darmstadt 98 am 10. Mai 2026 von Schiedsrichter Lukas Benen des Feldes verwiesen worden.

Das Urteil ist rechtskräftig.