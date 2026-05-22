Zwei Spiele Sperre für Andernachs Krumscheid

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Sarah Krumscheid vom Frauen-Zweitligisten SG 99 Andernach im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen einer Beleidigung der Schiedsrichterin mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der 2. Frauen-Bundesliga belegt. Darüber hinaus ist die Spielerin bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele ihres Vereins gesperrt.

Krumscheid war in der 35. Minute des Zweitligaspiels bei Borussia Mönchengladbach am 17. Mai 2026 von Schiedsrichterin Daniela Kottmann des Feldes verwiesen worden, nachdem die Spielerin Kottmann mehrfach lautstark und respektlos angeschrien hatte.