DFB-Sportgericht

98.000 Euro Geldstrafe für den SC Freiburg

02.06.2026
Fehlverhalten der Fans: Geldstrafe für den SC Freiburg Foto: DFB/dpa Picture-Alliance

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den Bundesligisten SC Freiburg im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe von 98.000 Euro belegt. Davon kann der Verein bis zu 32.500 Euro für eigene sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden, was dem DFB bis zum 31. Dezember 2026 nachzuweisen wäre.

Im Rahmen des DFB-Pokalspiels bei Hertha BSC am 10. Februar 2026 in Berlin zündeten Freiburger Zuschauer insgesamt 95 Bengalische Feuer und drei Blinker.

Das Urteil ist rechtskräftig.

Die Geldstrafen kommen mittelbar fußballnahen Stiftungen zugute, da sich das Spendenvolumen des DFB traditionell im Schwerpunkt (aber nicht ausschließlich) an der Höhe der Ordnungsgelder orientiert. Bedacht werden Einrichtungen, die mit ihren Tätigkeiten mit den Satzungszwecken beziehungsweise der Zweckverwirklichung des DFB übereinstimmen.

Kategorien: DFB-Sportgericht

Autor: dfb

Mehr zum Thema

DFB-Sportgericht

Sportgericht verhandelt Dresdner Einspruch am 5. Juni mündlich

Das Sportgericht des DFB verhandelt am Freitag, 5. Juni 2026, ab 12.30 Uhr mündlich das Sportgerichtsverfahren gegen die SG Dynamo Dresden. Gegenstand der Verhandlung sind die Vorfälle im Meisterschaftsspiel der 2. Bundesliga gegen Hertha BSC.

Mehr lesen
DFB-Sportgericht

Zwei Spiele Sperre für Andernachs Krumscheid

Das DFB-Sportgericht belegt Sarah Krumscheid vom Frauen-Zweitligisten SG 99 Andernach im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen einer Beleidigung der Schiedsrichterin mit einer Sperre von zwei Spielen.

Mehr lesen
DFB-Sportgericht

2000 Euro Geldstrafe für Darmstadts Trainer Kohfeldt

Das DFB-Sportgericht belegt Florian Kohfeldt, Trainer des Zweitligisten SV Darmstadt 98, im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Geldstrafe in Höhe von 2000 Euro.

Mehr lesen