DFB-Sportgericht
Zwei Spiele Sperre für Magdeburgs Bockhorn
Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Herbert Bockhorn vom Zweitligisten 1. FC Magdeburg im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines rohen Spiels gegen den Gegner mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der Lizenzligen belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.
Bockhorn war in der 32. Minute der Zweitligapartie gegen Eintracht Braunschweig am 8. August 2026 von Schiedsrichter Felix Prigan des Feldes verwiesen worden.
Kategorien: DFB-Sportgericht
Autor: dfb
Dynamo Dresden: Vollstreckung des Zuschauer-Teilausschlusses vorerst ausgesetzt
Im Verfahren vor dem Ständigen Schiedsgericht für Vereine und Kapitalgesellschaften der Lizenzligen haben sich die Parteien auf das weitere Vorgehen bis zur Entscheidung über die Schiedsklage verständigt.
Zwei Spiele Sperre für Frankfurts Siljevic
Das DFB-Sportgericht hat Amil Siljevic vom Südwest-Regionalligisten Eintracht Frankfurt II im Einzelrichterverfahren wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der Regionalliga Südwest belegt.
Ein Spiel Sperre für Andernachs Müller
Das DFB-Sportgericht belegt Malou Müller vom Frauen-Zweitligisten SG 99 Andernach im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von einem Meisterschaftsspiel.