Zwei Spiele Sperre für Frankfurts Siljevic

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Amil Siljevic vom Südwest-Regionalligisten Eintracht Frankfurt II im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der Regionalliga Südwest belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.

Siljevic war in der 5. Minute der Regionalligapartie beim KSV Hessen Kassel am 8. August 2026 von Schiedsrichter Marvin Hoffmann des Feldes verwiesen worden.

Das Urteil ist rechtskräftig.