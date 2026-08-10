DFB-Sportgericht

Zwei Spiele Sperre für Frankfurts Siljevic

10.08.2026
Nach Platzverweis gesperrt: Amil Siljevic vom Südwest-Regionalligisten Eintracht Frankfurt II Foto: imago

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Amil Siljevic vom Südwest-Regionalligisten Eintracht Frankfurt II im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der Regionalliga Südwest belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.

Siljevic war in der 5. Minute der Regionalligapartie beim KSV Hessen Kassel am 8. August 2026 von Schiedsrichter Marvin Hoffmann des Feldes verwiesen worden.

Das Urteil ist rechtskräftig.

Kategorien: DFB-Sportgericht

Autor: dfb

Mehr zum Thema

DFB-Sportgericht

Ein Spiel Sperre für Andernachs Müller

Das DFB-Sportgericht belegt Malou Müller vom Frauen-Zweitligisten SG 99 Andernach im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von einem Meisterschaftsspiel.

Mehr lesen
DFB-Sportgericht

1500 Euro Geldstrafe für HOT 05 Futsal

Das DFB-Sportgericht belegt den Futsal-Bundesligisten VfL 05 Hohenstein-Ernstthal im Einzelrichterverfahren wegen eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 1500 Euro. Das Urteil ist rechtskräftig.

Mehr lesen
DFB-Sportgericht

382.200 Euro Geldstrafe für Hannover 96

Das Sportgericht des DFB belegt Hannover 96 im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen zwei Fällen eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe von insgesamt 382.200 Euro.

Mehr lesen