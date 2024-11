Spitzenreiter 1. FC Nürnberg setzt sich ab

2. Frauen-Bundesliga

Primus Nürnberg bejubelt sechsten Sieg in Serie

Der 1. FC Nürnberg bleibt in der 2. Frauen-Bundesliga an der Spitze. Beim 2:0 (1:0) am 9. Spieltag gegen den SC Freiburg II gelang der sechste Dreier in Serie. Einen Zähler zurück liegt der VfL Bochum, einen weiteren Punkt dahinter Union Berlin.