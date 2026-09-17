Spieltage 8 bis 15 in der 3. Liga terminiert

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Spieltage 8 bis 15 in der 3. Liga zeitgenau angesetzt. Wie gewohnt mussten die Ansetzungen in den Bundesligen abgewartet werden, ehe der DFB die nötigen Abstimmungen mit den zuständigen Sicherheitsbehörden vornehmen konnte. Terminiert sind nun in der 3. Liga alle Partien bis einschließlich 29. November.

Zum Auftakt des 8. Spieltags trifft Preußen Münster am Freitag, 9. Oktober (ab 19 Uhr), auf Rot-Weiss Essen. Einen Tag später ist der 1. FC Saarbrücken bei Aufsteiger SC Fortuna Köln gefordert (ab 14 Uhr). Danach trifft der MSV Duisburg auf TSG Hoffenheim II (ab 16.30 Uhr), Alemannia Aachen am 11. Oktober (ab 16.30 Uhr) auf den FC Viktoria Köln.

Englische Woche mit 9. Spieltag

Nur zwei Tage später geht es in der Englischen Woche schon mit dem 9. Spieltag weiter. Jeweils fünf Begegnungen stehen auf dem Plan, darunter 1. FC Saarbrücken gegen MSV Duisburg (13. Oktober) sowie Preußen Münster gegen Fortuna Düsseldorf und SV Waldhof Mannheim gegen FC Ingolstadt 04 (beide 14. Oktober). Anpfiff aller Partien ist um 19 Uhr.

Am 10. Spieltag spielt unter anderem Alemannia Aachen am Samstag, 17. Oktober (ab 14 Uhr), zuhause gegen Hansa Rostock. Bereits am Freitag, 16. Oktober (ab 19 Uhr), trifft Fortuna Köln in einem Heimspiel auf VfB Stuttgart II. Zum Sonntagsprogramm gehören der Gastauftritt des SC Verl bei TSG Hoffenheim II (ab 13.30 Uhr), das Aufeinandertreffen zwischen MSV Duisburg und Viktoria Köln (ab 16.30 Uhr) sowie SV Meppen gegen TSV Havelse (ab 19.30 Uhr).

Die Auftaktpartie des 11. Spieltags zwischen Rot-Weiss Essen und dem SSV Jahn Regensburg steigt am Freitag, 23. Oktober (19 Uhr). Hansa Rostock und Fortuna Düsseldorf treffen am 24. Oktober (ab 14 Uhr) aufeinander. Am 25. Oktober (ab 16.30 Uhr) gastiert Fortuna Köln bei Preußen Münster, ehe der SV Waldhof Mannheim und die TSG Hoffenheim II ab 19.30 Uhr das Wochenende beschließen.

Im Anschluss an die 2. Hauptrunde im DFB-Pokal am 27. und 28. Oktober läuten Fortuna Düsseldorf und der SV Meppen am Freitag, 30. Oktober, den 12. Spieltag in der 3. Liga ein. Einen Tag später ist Hansa Rostock beim SSV Jahn Regensburg zu Gast (ab 14 Uhr). Der 1. FC Saarbrücken und der SV Waldhof Mannheim treffen am 1. November (ab 13.30 Uhr) aufeinander, um Abschluss des Spieltags ist Preußen Münster auf dem Aachener Tivoli zu Gast (ab 19.30 Uhr).

Die Partien des 13. Spieltags starten am Freitag, 6. November (ab 19 Uhr), mit dem Duell zwischen Viktoria Köln und dem 1. FC Saarbrücken. Rot-Weiss Essen gegen Alemannia Aachen sowie SV Waldhof Mannheim gegen Fortuna Köln werden beide am Samstag, 7. November (ab 14 Uhr), angepfiffen. Am Sonntag, 8. November, werden unter anderem die Partien zwischen dem SV Meppen gegen SSV Jahn Regensburg (ab 13.30 Uhr) und FC Würzburger Kickers gegen TSG Hoffenheim II (ab 19.30 Uhr) ausgespielt.

14. Spieltag nach Länderspielpause

Nach der Länderspielpause trifft TSV Havelse zu Beginn des 14. Spieltags am Freitag, 20. November (ab 19 Uhr), auf Viktoria Köln. Das Duell zwischen Alemannia Aachen und dem Waldhof Mannheim steigt am Samstag, 21. November (ab 16.30 Uhr). Am Sonntag, 22. November, finden die Partie 1. FC Saarbrücken gegen SV Wehen Wiesbaden (ab 16.30 Uhr) und das Gastspiel von Hansa Rostock beim MSV Duisburg (ab 19.30 Uhr) statt.

Zu Beginn des 15. Spieltags in der 3. Liga sind die Rostocker erneut gefordert, am Freitag, 27. November (ab 19 Uhr), empfangen die Hanseaten den TSV Havelse. Am Samstag, 28. November, steigen die Partien 1. FC Saarbrücken gegen Alemannia Aachen, Preußen Münster gegen SC Verl und FC Würzburger Kickers gegen Fortuna Düsseldorf (alle ab 14 Uhr). Der Sonntag, 29. November, hat einiges zu bieten: Im Kölner Stadtduell empfängt Viktoria die Fortuna (ab 13.30 Uhr), während zum Abschluss des Spieltags der SSV Jahn Regensburg beim FC Ingolstadt 04 gastiert (ab 19.30 Uhr).

Der Regelspieltag in der 3. Liga

Das feste Spieltagsformat in der 3. Liga ist unverändert. Die Partien verteilen sich an Wochenenden auf drei Tage:

ein Spiel am Freitagabend (19 Uhr)

5 Spiele am Samstag (alle 14 Uhr)

ein Spiel am Samstagnachmittag (16.30 Uhr)

3 Spiele am Sonntag (13.30, 16.30 und 19.30 Uhr)

Ausnahmen von diesem Schema sind die Wochenspieltage, an denen jeweils fünf Spiele dienstags und mittwochs ausgetragen werden (alle ab 19 Uhr), sowie der letzte Spieltag der Saison, an dem alle zehn Spiele zeitgleich samstags stattfinden.

MagentaSport überträgt alle 380 Spiele pro Saison live und in voller Länge, davon 312 exklusiv. 68 Spiele sind zusätzlich live im frei empfangbaren Fernsehen in der ARD und ihren 3. Programmen zu sehen. Die ARD und ihre Landesrundfunkanstalten können zwei Livespiele pro Wochenende übertragen. Das Recht, Highlights aller Spiele zu zeigen, haben neben den Livepartnern auch DAZN, Sky und das ZDF.