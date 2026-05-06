3. Liga
Spieler, Trainer und Newcomer der Saison 2025/2026 gesucht
Das Saisonende rückt näher – und wie in jedem Jahr werden in der 3. Liga wieder der Spieler der Saison und der Trainer der Saison gesucht. Außerdem soll die Frage nach dem Newcomer der Saison beantwortet werden. Darunter fallen alle Spieler im Alter bis 21 Jahre.
Die Wahlen in den drei Kategorien folgen dem bewährten Ablauf aus den Vorjahren. Die Sieger werden in einer Mischung aus Experten- und Fan-Voting ermittelt. Zunächst hat jeder Kapitän und jede*r (amtierende) Cheftrainer*in der 20 Drittligisten seine Stimme abgegeben - in jeder der drei Kategorien Spieler der Saison, Trainer der Saison und Newcomer der Saison. Wichtig zu beachten: Spieler und Trainer des jeweils eigenen Vereins durften nicht gewählt werden.
Fan-Voting auf Insta-Kanal der 3. Liga
Im zweiten Schritt gehen die Kandidaten, die in der jeweiligen Kategorie die meisten Stimmen erhalten haben, ins Fan-Voting auf dem Instagram-Kanal der 3. Liga. Bis Montag, 11. Mai, um 12 Uhr können dort alle Fans abstimmen.
Folgende Akteure stehen nach dem Experten-Voting zur Wahl:
Spieler der Saison: Lars Gindorf (Alemannia Aachen) und Tolcay Cigerci (Energie Cottbus)
Trainer der Saison: Timo Schultz (VfL Osnabrück) und Tobias Strobl (SC Verl)
Newcomer der Saison: Ayoube Amaimouni-Echghouyab (TSG Hoffenheim II), Noah Darvich (VfB Stuttgart II) und Ismail Badjie (VfL Osnabrück)
Am 11. Mai werden die Gewinner öffentlich vom DFB kommuniziert. Die Ehrungen sollen anschließend wie gewohnt im Rahmen des letzten Spieltags am 16. Mai erfolgen.
Das waren Spieler, Trainer und Newcomer der Saison 2024/2025.
Kategorien: 3. Liga
Autor: jg
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