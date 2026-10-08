So starten die U 23-Frauen in Schottland

Die deutsche U 23-Frauen-Nationalmannschaft startet heute (ab 20 Uhr, live bei DFB.TV, DF1 und YouTube) mit einem Gastspiel gegen Schottland im Prestonfield Stadium in Linlithgow in die internationale Länderspielrunde. Im Vergleich zur bislang letzten Partie gegen Dänemark am 8. Juni sind weiterhin fünf Spielerinnen in der Startelf dabei.

Die deutsche Aufstellung: Altenburg - D. Açıkgöz, Diehm (C), Veit, Zdebel, Boboy, Alara, Alber, Steiner, Merino Gonzalez, Bender.