U 23-Frauen
So starten die U 23-Frauen in Schottland
Die deutsche U 23-Frauen-Nationalmannschaft startet heute (ab 20 Uhr, live bei DFB.TV, DF1 und YouTube) mit einem Gastspiel gegen Schottland im Prestonfield Stadium in Linlithgow in die internationale Länderspielrunde. Im Vergleich zur bislang letzten Partie gegen Dänemark am 8. Juni sind weiterhin fünf Spielerinnen in der Startelf dabei.
Die deutsche Aufstellung: Altenburg - D. Açıkgöz, Diehm (C), Veit, Zdebel, Boboy, Alara, Alber, Steiner, Merino Gonzalez, Bender.
Kategorien: U 23-Frauen
Autor: dfb
U 23-Frauen starten mit Sieg in Länderspielrunde
Die deutsche U 23-Frauen-Nationalmannschaft ist mit einem Auswärtssieg in die Länderspielrunde gestartet. Das DFB-Team siegte gegen Schottland im Prestonfield Stadium in Linlithgow nach torloser erster Halbzeit mit 2:0.
FAQ: Die wichtigsten Infos zu den U 23-Frauen in der Saison 2026/2027
Die deutsche U 23-Frauen-Nationalmannschaft startet im Oktober mit Spielen in Schottland und gegen Schweden in die neue Länderspielrunde 2026/2027. DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen zur neuen Saison.
Vanessa Diehm: "Wir wollen mit sechs Punkten starten"
Die U 23-Frauen starten mit den Partien in Schottland am Donnerstag und gegen Schweden am Montag ins Länderspieljahr. Mit DFB.de spricht Vanessa Diehm über ihre Rolle als Führungsspielerin, den Wert der U 23 und die Ziele für die neue Saison.