DFB-Pokal der Frauen
So starten die Teams ins DFB-Pokalfinale
Heute (ab 16 Uhr, live im ZDF und auf Sky) steigt im Rhein-Energie-Stadion in Köln das 46. DFB-Pokalfinale der Frauen. Rekordsieger VfL Wolfsburg trifft dort auf den Titelverteidiger und Deutschen Meister FC Bayern München. Hier sind die Startaufstellungen der Cheftrainer Stephan Lerch (VfL Wolfsburg) und José Barcala (FC Bayern München).
VfL Wolfsburg: 1 Johannes - 2 Bjelde, 4 Kleinherne, 5 Peddemors, 6 Minge, 8 Lattwein, 9 Beerensteyn, 10 Huth, 11 Popp (C), 16 Küver, 39 Linder.
FC Bayern München: 32 Mahmutovic - 4 Viggosdottir (C), 5 Eriksson, 7 Gwinn, 10 Dallmann, 15 Amani, 17 Bühl, 18 Tanikawa, 20 Kett, 21 Harder, 31 Stanway.
Kategorien: DFB-Pokal der Frauen
Autor: dfb
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