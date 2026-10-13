Frauen-Nationalmannschaft
So starten die DFB-Frauen gegen Japan
Nach dem erfolgreichen ersten Test gegen Australien trifft die deutsche Frauen-Nationalmannschaft am heute (ab 17.45 Uhr, live in der ARD) in Bremen auf Japan. Bundestrainer Christian Wück ändert seine Aufstellung im Vergleich zur letzten Partie in Karlsruhe auf vier Positionen. Für Janina Minge, Carlotta Wamser, Cora Zicai und Melissa Kössler starten im Weserstadion Marie Müller, Nicole Anyomi, Linda Dallmann und Sophia Kleinherne.
Die Startelf: 1 Mahmutovic - 2 Müller, 3 Küver, 8 Anyomi, 9 Nüsken, 16 Dallmann, 17 Kett, 19 Bühl, 20 Senß, 22 Brand, 23 Kleinherne.
Kategorien: Frauen-Nationalmannschaft
Autor: dfb
Ticker: Besuch bei der U 23
Die DFB-Frauen sind mit einem 4:2 gegen Australien in die Länderspielsaison gestartet. Am heutigen Dienstag (ab 17.45 Uhr, live in der ARD) trifft das Team im Weserstadion auf Japan. Der DFB.de-Ticker hält die Fans auf dem Laufenden.
Zweiter Test gegen Japan live in der ARD und im Stream
Die Frauen-Nationalmannschaft trifft nach dem erfolgreichen ersten Test gegen Australien heute (ab 17.45 Uhr) auf ihren zweiten nicht-europäischen Gegner. DFB.de fasst die wichtigsten Infos zum Spiel im Bremer Weserstadion gegen Japan zusammen.
Wück: "Es wird ein Spiel auf hohem Niveau werden"
Nach dem erfolgreichen ersten Test gegen Australien trifft die Frauen-Nationalmannschaft am Dienstag (ab 17.45 Uhr, live in der ARD) auf Japan. Bundestrainer Christian Wück und Franziska Kett haben am Vorabend auch über Partie und Gegner gesprochen.