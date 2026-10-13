Frauen-Nationalmannschaft

So starten die DFB-Frauen gegen Japan

13.10.2026
Foto: Yuliia Perekopaiko/DFB

Nach dem erfolgreichen ersten Test gegen Australien trifft die deutsche Frauen-Nationalmannschaft am heute (ab 17.45 Uhr, live in der ARD) in Bremen auf Japan. Bundestrainer Christian Wück ändert seine Aufstellung im Vergleich zur letzten Partie in Karlsruhe auf vier Positionen. Für Janina Minge, Carlotta Wamser, Cora Zicai und Melissa Kössler starten im Weserstadion Marie Müller, Nicole Anyomi, Linda Dallmann und Sophia Kleinherne. 

Die Startelf: 1 Mahmutovic - 2 Müller, 3 Küver, 8 Anyomi, 9 Nüsken, 16 Dallmann, 17 Kett, 19 Bühl, 20 Senß, 22 Brand, 23 Kleinherne.

Kategorien: Frauen-Nationalmannschaft

Autor: dfb

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