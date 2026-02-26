DFB-Pokal der Frauen
Schon 20.000 Tickets fürs Pokalfinale in Köln verkauft
Der Vorverkauf für das DFB-Pokalfinale der Frauen in Köln läuft auf Hochtouren. Nachdem bereits am ersten Verkaufstag über 10.000 Tickets abgesetzt wurden – so viele wie noch nie zuvor zum Auftakt des Vorverkaufs – ist nun die 20.000-Marke geknackt worden. Das Endspiel am 14. Mai 2026 wird um 16 Uhr (live im ZDF und auf Sky) angepfiffen.
Damit übertrifft die Nachfrage alle bisherigen Vergleichswerte deutlich: Zum Start des Vorverkaufs 2025 wurden rund 7000 Tickets verkauft, 2024 waren es rund 2000. Das Endspiel um den DFB-Pokal der Frauen wird am 14. Mai 2026 bereits zum 17. Mal im Kölner RheinEnergieSTADION ausgetragen und war im vergangenen Jahr mit 45.146 Fans zum dritten Mal in Folge ausverkauft.
Tickets weiterhin verfügbar
Sitzplatzkarten sind ab 15 Euro (ermäßigt ab 12 Euro) im DFB-Ticketportal erhältlich. Kinder bis einschließlich 14 Jahre zahlen für alle Sitzplatz-Kategorien jeweils 10 Euro.
Die Ticket-Kontingente für die Finalisten befinden sich auf der Nord- sowie Südtribüne und werden erst nach Abschluss der Halbfinalspiele in den Verkauf gegeben. Die Kommunikation hierzu erfolgt nach den Halbfinals über die beiden Finalisten.
Kategorien: DFB-Pokal der Frauen
Autor: ag
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