DFB-Pokal der Frauen
Schalke und drei Zweitligisten ziehen in Runde eins ein
Der DFB-Pokal der Frauen ist am Samstag mit vier der 16 Playoffpartien in die Saison 2026/2027 gestartet. Der FC Schalke 04 setzte im Duell zweier Regionalligisten mit dem 7:0 (4:0) gegen Hannover 96 gleich ein Ausrufezeichen, der Zweitligist VfL Bochum entledigte sich seiner Aufgabe bei Regionalligist FC Hansa Rostock mit 6:0 (4:0) auch souverän. Auch die beiden weiteren Zweitligavertreter nahmen ihre erste Pokalhürde: Borussia Mönchengladbach siegte beim Regionalligisten MSV Duisburg 2:1 (2:0), Hertha BSC beim niedersächsischen Oberligisten FC Jesteburg-Bendestorf 5:0 (2:0).
Die "Königsblauen", Aufsteiger in die Regionalliga West, legten im Parkstadion gegen den Nord-Rivalen aus Niedersachsen schon vor der Halbzeit den Grundstein für den klaren Erfolg. Alexandra Vogel (14.), Jule von der Laan (28.) und Jolina Opladen mit einem Doppelpack (35., 37.) sorgten für einen 4:0-Vorsprung, den Vogel mit ihrem zweiten Treffer des Tages (63.), Nathalie Daniele Bollmann (73.) und Bonny Lammers (90.+3) auf den Endstand ausbauten.
Bochum lag nach Treffern von Dörthe Hoppius (3., 11.), Anna-Luisa Figueira Marques (8.) und Franziska Wenzel beim Nordost-Regionalligisten im Rostocker Volksstadion schon nach 15 Minuten mit vier Toren im Vorteil und erhöhte nach dem Wechsel durch Noemi Gentile (59.) und Nina Lange (76.) weiter.
Gladbach gewinnt Niederrheinduell
Die Gladbacherinnen mussten in Duisburg auch nur bis zur 17. Minute warten, ehe Lili Jones-Baidoe zum 1:0 einnetzte. Kiki Scholten (30.) legte vor dem Pausenpfiff nach. Charlize Carstensen machte das Spiel mit dem Anschlusstreffer in der 73. Minute noch einmal spannend, mehr gelang dem MSV nicht mehr.
Der Sieg der Hertha geriet in Jesteburg nicht in Gefahr, nachdem Sari Saeland in der Anfangsphase (14.) und Clara Dreher kurz vor der Halbzeit (45.+6) trafen. Svenja Poock (78.), Elfie Wellhausen (85.) und Lotte Reimold (90.+1) erhöhten in der Schlussphase.
Kategorien: DFB-Pokal der Frauen
Autor: dfb
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