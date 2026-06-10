Saisonabschluss: Knappe Niederlage gegen Österreich

Die deutschen U 16-Junioren haben die Länderspielsaison 2025/2026 mit einer knappen Niederlage im Nachbarschaftsduell beendet. In Wien unterlag das Team von DFB-Trainer Michael Prus im Freundschaftsspiel gegen Österreich mit 1:2 (0:0). Im Vorhinein wurde sich darauf verständigt, das Spiel über viermal 30 Minuten, also insgesamt 120 Minuten, auszutragen.

Vor 510 Zuschauer*innen am Wiener ÖFB-Campus blieben beide Mannschaften in den beiden ersten Vierteln ohne Treffer. Die zweiten 60 Minuten brachten schließlich Zählbares, als das deutsche Team durch ein Tor von Hertha-Spieler Julian Wenta in Führung ging (86.). Doch in der Schlussphase drehten die österreichischen Gastgeber die Partie: Aldin Delimehic glich aus (109.), ehe Kayra Sahinbaz den 2:1-Endstand aus Sicht der Hausherren herstellte (112.).

"Mit dem Spiel gegen Österreich endet eine ereignisreiche Länderspielsaison für uns. Die Bedingungen hier in Wien, am neuen ÖFB-Campus, waren hervorragend und haben einen guten Rahmen sowie eine gute Vorbereitung für die beiden Spiele ermöglicht", sagte Michael Prus. "Vor allem in den ersten beiden Abschnitten konnten wir heute eine gute Leistung leider nicht belohnen und haben im letzten Drittel die Konsequenz missen lassen. Im zweiten Teil der Partie sind wir verdient in Führung gegangen, konnte diese allerdings nicht über die Zeit bringen und haben durch zwei defensive Unaufmerksamkeiten, die auf diesem Level häufig bestraft werden, den Sieg aus der Hand gegeben. Nichtsdestotrotz war es wieder ein Lehrgang, der wichtige Erkenntnis gebracht hat."