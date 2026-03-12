Die nächsten beiden Länderspiele stehen für die deutsche U 16-Junioren-Nationalmannschaft auf dem Programm: Nach dem torreichen Vier-Nationen-Turnier im Februar in Portugal geht es für das Team von Cheftrainer Michael Prus Ende März nach Italien. Diesmal zu zwei Länderspielen gegen die Auswahl der Gastgeber im norditalienischen Caorle. Die erste Partie findet am Freitag, 27. März (ab 18 Uhr), statt. Die zweite Begegnung folgt am Montag, 30. März (ab 11 Uhr). Spielstätte ist jeweils das Stadio Olimpico Chiggiato. Für die beiden Duelle hat Michael Prus nun einen 20-köpfigen Kader nominiert.

"Nachdem wir bereits im Januar und Februar dieses Jahres spannende Länderspiele bestreiten durften, erwartet uns mit Italien erneut ein starker Gegner", sagt Prus. "Die Partien Deutschland gegen Italien sind immer von hoher Intensität und Emotionalität geprägt, und auch in diesen beiden Spielen müssen wir an unsere Grenzen gehen, um sie erfolgreich zu gestalten. Die Reise bietet auch die Chance, sich als Team nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz weiterzuentwickeln und gemeinsam zu wachsen."

Vom 7. bis zum 11. Juni kommt es für die U 16 zum nächsten Lehrgang mit Länderspiel. Auf wen der 2010er-Jahrgang dann trifft, wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.