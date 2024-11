Pro Lizenz des DFB: Arno Michels wird neuer Ausbilder

Arno Michels wird neuer Ausbilder der Pro Lizenz des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Der 57-Jährige einigte sich mit dem DFB auf einen Vierjahresvertrag mit Start am 1. Januar 2025. Damit tritt Arno Michels die Nachfolge von Daniel Niedzkowski an, der zum kommenden Jahr zu Brighton & Hove Albion in die Premier League wechselt.

"Ich freue mich sehr über die Zusage von Arno Michels, beim DFB die Ausbildung der Pro Lizenz mitzugestalten", sagt Andreas Rettig, DFB-Geschäftsführer Sport. "Arno verfügt über eine sehr große Erfahrung im Trainerbereich aus gleich drei europäischen Topligen, sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene. Er hat verschiedene Mentalitäten und Sprachen kennengelernt und dabei sehr erfolgreich gearbeitet. Die Erlebnisse und Erkenntnisse dieser Zeit einzubringen, bedeutet einen großen Mehrwert für die Pro Lizenz-Ausbildung. Arno wird als integre Persönlichkeit die Entwicklung der Trainer*innen bereichern und Impulse setzen."

Zahlreiche nationale und internationale Titel

Arno Michels war mehr als 13 Jahre Co-Trainer an der Seite von Thomas Tuchel und zuletzt beim FC Bayern München unter Vertrag. Mit dem FC Chelsea gewann er 2021 die Champions League, den UEFA Supercup und die FIFA Klub-WM. Zudem war Michels sowohl in der französischen Ligue 1 als auch in der Bundesliga erfolgreich: In den Spielzeiten 2018/2019 und 2019/2020 wurde er französischer Meister und Superpokalsieger mit Paris Saint-Germain, 2019/2020 zudem Pokalsieger und Ligapokalsieger. In der Saison 2022/2023 gewann er mit dem FC Bayern die Deutsche Meisterschaft. Seine Titelsammlung begann Michels mit dem Gewinn des DFB-Pokals in der Saison 2016/2017 mit Borussia Dortmund.

Markus Nadler, DFB-Abteilungsleiter Trainer*innen-Entwicklung, sagt: "Ich bin sehr froh, Arno Michels als neuen Ausbilder in der Pro Lizenz-Ausbildung des DFB begrüßen zu dürfen, und freue mich auf die Zusammenarbeit. Mit seiner umfangreichen Erfahrung und seinem detaillierten Verständnis für den Fußball wird er eine wertvolle Bereicherung für unser Team sein. Arno zeichnet sich durch seine besondere, wertschätzende Art im persönlichen Miteinander aus und stellt den Menschen stets in den Mittelpunkt seiner Arbeit. Seine Empathie und sein stets respektvoller Umgang mit Spielern und Kollegen machen ihn zu einem sehr guten Ausbilder."

Seit 1997 ist der gebürtige Trierer Michels als Trainer tätig, 2006 absolvierte er den Fußball-Lehrer-Lehrgang. Seine Erfahrung von 576 Spielen in Trainerteams auf höchstem nationalen und internationalen Niveau wird Arno Michels in die Ausbildung der angehenden Pro Lizenz-Inhaber einbringen. Mit dem 1. FSV Mainz 05, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, dem FC Chelsea und FC Bayern München hat Michels in drei verschiedenen Ländern in den höchsten Ligen gearbeitet und damit umfassende Einblicke in den jeweiligen nationalen Fußball erhalten. Hinzu kommen die internationalen Begegnungen in Champions League und Europa League.

Michels: "Ich sehe mich in der Rolle des Mentors"

"Die Trainerausbildung des DFB hat international einen ausgezeichneten Ruf", sagt Arno Michels. "Ich freue mich sehr, künftig meinen Teil dazu beitragen zu können. Das Tätigkeitsfeld passt sehr gut zu meiner nächsten Lebensphase, in der ich bewusst eine neue Position einnehmen möchte: Weg vom Tagesgeschäft eines Vereinstrainers sehe ich mich in der Rolle des Mentors und Ausbilders. Die Unterstützung der angehenden Trainer auf ihrem Weg und die Herausforderung, immer am Puls der Zeit zu sein und damit auch die Pro Lizenz-Ausbildung ständig weiterzuentwickeln, nehme ich als Aufgabe sehr gerne wahr."

Bereits im Januar 2025 wird Arno Michels den neuen Pro Lizenz-Lehrgang gemeinsam mit Markus Reiter am DFB-Campus in Frankfurt begrüßen. Über die Zusammenstellung wird der Deutsche Fußball-Bund zeitnah informieren.