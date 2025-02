A+ Lizenz-Lehrgang startet in die erste Runde 2025

Am Montag ist der siebte DFB A+ Lizenz-Lehrgang gestartet. Um die höchste Ausbildungsstufe im Nachwuchsfußball zu erreichen, nehmen innerhalb der kommenden zwölf Monate eine Trainerin und 16 Trainer an insgesamt 540 Lerneinheiten im Blended-Learning-Format teil. Im Rahmen des Kurses sind Online-, Präsenz- und Anwendungsphasen vorgesehen.

Einer der Kursteilnehmer ist Christoph Kramer. Zum Lehrgang sagt er: "Mir macht es sehr viel Spaß, gleichzeitig ist es herausfordernd. Gerade für jemanden wie mich, der bis vor kurzem selbst aktiv gespielt hat, ist es schon anstrengend, die Konzentration während der Module durchgängig aufrecht zu erhalten." Weiter betont der Weltmeister von 2014: "Spannend ist vor allem, den Fußball nochmal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Der Kurs hat mir schon jetzt neue Denkanstöße gegeben."

"Eigene Spiel- und Trainingsvision erstellen"

Zum Lehrgangs-Auftakt lernten sich die Teilnehmer*innen am DFB-Campus kennen, wo sowohl die Trainingspraxis in der Fußballhalle als auch theoretischer Input rund um Wertevereinbarung und das Rollenverständnis auf dem Programm standen.

"Unser Ziel ist es, die Ausbildung individuell zu gestalten. Die Trainer*innen sollen ihre eigene Spiel- und Trainingsvision auf Basis persönlicher Ziele erstellen, eine Organisationsphilosophie erarbeiten und Trainingsinhalte vertiefen", sagt Lars Tiefenhoff, Ausbilder der A+ Lizenz. Maik Halemeier, ebenfalls Ausbilder der A+ Lizenz, ergänzt: "Die Themen Führung und Führungsvision sind von zentraler Bedeutung, da Trainer*innen in Schlüssel- und Führungspositionen agieren. Unser Ziel ist es, das Bewusstsein der Teilnehmer*innen zu schärfen, indem sie sich selbst besser kennenlernen und einschätzen lernen. Auf dieser Basis sollen sie lernen, sich selbst zu führen, um anschließend ihr Umfeld effektiv zu führen."

Der zweite A+ Lizenz-Lehrgang des Jahres findet von August 2025 bis Juli 2026 statt.

Die Teilnehmer*innen der A+ Lizenz:

Tobias Donath (Hallescher FC), Felix Eiting (Fußball-Verband Mittelrhein), Wera Grumpe (Fußball- und Leichtathletik Verband Westfalen), Dennis Jerusalem (Alemannia Aachen), Alexander Käs (SSV Ulm 1846 Fußball), Steven Keßler (Kickers Offenbach), Christoph Kramer (zuletzt Borussia Mönchengladbach), Kevin Kühn (FSV Frankfurt), Johannes Lau (SV Babelsberg 03), Vladyslav Moschenski (1. FC Köln), Tobias Schilk (TSG 1899 Hoffenheim), Patrick Schönfeld (FC Ingolstadt 04), Simon Volk (FC Zürich), Niki Wagner (SV Eintracht Trier 05), Christoph Weber (DFB-Stützpunktkoordinator Westbayern), Alexander Weber (MSV Duisburg), Serhan Zengin (FC Oberneuland)

125 Jahre DFB - 125 Jahre Fußballliebe

In Leipzig, genauer gesagt im "Restaurant zum Mariengarten", wurde am 28. Januar 1900 der Deutsche Fußball-Bund gegründet. Seinerzeit gehörten dem Verband überschaubare 90 Vereine an, aber das änderte sich rasch. Heute gibt es mehr als 24.000 Klubs mit mehr als 7,7 Millionen Mitgliedern. Dazwischen hat der DFB eine bewegte und bewegende Geschichte hingelegt, mit vielen Titeln, Tränen und Triumphen. 125 Jahre DFB bedeuten auch 125 Jahre Fußballliebe - für uns Anlass genug, auf dfb.de/fussballliebe zu sagen: "Ti amo, Fußball!" Auf dieser DFB.de-Subsite wollen wir auch mit den Fans und Fußballinteressierten in den Austausch kommen. Hier sammeln wir eure Themen - und machen sie zu unseren Themen.