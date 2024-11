Daniel Niedzkowski, Leiter der Pro-Lizenz-Ausbildung und Co-Trainer der deutschen U 21-Nationalmannschaft, wird den Deutschen Fußball-Bund (DFB) zum Jahresende auf eigenen Wunsch verlassen. Der 47-Jährige wechselt in verantwortungsvoller Position zum englischen Premier League-Klubs Brighton & Hove Albion und wird dort dem deutschen Cheftrainer Fabian Hürzeler assistieren, der im Sommer vom Bundesligaaufsteiger FC St. Pauli auf die Insel gewechselt war. Niedzkowski leitete seit 2018 die Pro Lizenz-Jahrgänge (ehemals Fußball-Lehrer-Ausbildung) und begleitete die U 21-Auswahl seit 2016 bei 80 Spielen (55 Siege, zwölf Unentschieden und 13 Niederlagen).

DFB-Geschäftsführer Sport Andreas Rettig sagt: "Mit Daniel Niedzkowski verliert der DFB einen Vordenker im Bereich der Trainerentwicklung sowie einen sehr kompetenten Co-Trainer im Bereich der U 21. Daniel hatte maßgeblichen Anteil an der Modernisierung der Trainerausbildung in den letzten Jahren. Die Pro Lizenz hat er praxisnah gestaltet und auf die Bedürfnisse des heutigen Profifußballs angepasst. Mit seiner Fachexpertise hat er den DFB auch auf UEFA-Ebene anerkannt repräsentiert. Zudem war er als langjähriger Co-Trainer der U 21-Nationalmannschaft an vielen Erfolgen und der Weiterbildung von jungen Talenten beteiligt. So sehr wir seine Entscheidung bedauern zeigt sie aber auch, welche Qualität im Trainer- und Ausbildungsbereich des DFB vorhanden ist."

Trainerausbildung reformiert

Der gebürtige Solinger Niedzkowski startete seine Karriere beim DFB im Jahr 2008 als wissenschaftlicher Mitarbeiter der Fußball-Lehrer-Ausbildung. Anschließend assistierte Niedzkowski von 2013 bis 2016 bei Bayer 04 Leverkusen unter der Leitung von Roger Schmidt, Sami Hyypiä und Sascha Lewandowski, ehe der Inhaber der UEFA Pro Lizenz zur Saison 2016/2017 als Co-Trainer der U 21-Nationalmannschaft zurück zum DFB kam. 2018 übernahm Niedzkowski zudem die Leitung der Pro-Lizenz-Ausbildung, reformierte die Trainerausbildung federführend und trug darüber hinaus maßgeblich zur Weiterentwicklung der gesamten Trainerentwicklung bei. Unter seiner inhaltlichen Führung wurden Struktur und Inhalte sämtlicher Lizenzausausbildungsstufen grundlegend optimiert und an die aktuellen Anforderungen angepasst.

Seine Co-Trainer-Tätigkeit bei der U 21 begann am 2. September 2016 in Kassel mit dem Spiel gegen die Slowakei (3:0), es folgten 52 weitere Partien unter Cheftrainer Stefan Kuntz und 27 Spiele unter Antonio Di Salvo, der zuvor fünf Jahre lang gemeinsam mit Niedzkowski unter Kuntz das Co-Trainer-Gespann gebildet hatte. In seiner Amtszeit wurde Niedzkowski mit der U 21 zweimal Europameister (2017 und 2021) und einmal Vizeuuropameister (2019).

Di Salvo: "Weggang ein herber Verlust"

U 21-Cheftrainer Di Salvo sagt über seinen langjährigen Weggefährten: "Der Weggang von Daniel ein halbes Jahr vor der U 21-EM ist ein herber Verlust für uns. Mit seiner ruhigen und überlegten Art hat er dem Trainerteam immer wieder sehr wichtige Impulse gegebenen. Seine differenzierte Betrachtungsweise, auch aus Sicht der Trainerausbildung, war stets ein wertvoller Mehrwert. In fachlicher und menschlicher Hinsicht wird Daniel uns fehlen. Genauso freue ich mich aber für meinen Freund, dass er in Brighton die Möglichkeit erhält, einen weiteren Schritt in seiner Trainerlaufbahn zu gehen."

Zu seiner Entscheidung sagt Niedzkowski: "Ich habe seit 2016 achteinhalb wunderbare Jahre beim DFB erlebt. Sowohl von Seiten der Führung als auch von meinen direkten Kollegen wurden mir in jedem Moment großes Vertrauen und enorme Wertschätzung entgegengebracht. Ich habe es als absolutes Privileg empfunden, die Verantwortung für die Neugestaltung des Ausbildungssystems und für die enge Begleitung der Trainerinnen und Trainer der Zukunft übertragen zu bekommen. Genauso hat es mich erfüllt, in der U 21 gemeinsam mit zwei hervorragenden Cheftrainern und einem tollen Trainerteam mit Deutschlands besten jungen Spielern arbeiten und Erfolge feiern zu dürfen. Für das Vertrauen und für das auf fachlicher und menschlicher Ebene großartige Miteinander bin ich meinen Kollegen beim DFB zutiefst dankbar und werde mit den Menschen, den Teams und den Themen im Herzen verbunden bleiben."

Niedzkowski weiter: "Ich möchte betonen, dass die Entscheidung, mich zu verändern, zu keinem Zeitpunkt eine Entscheidung gegen meine bisherigen Aufgaben war, sondern von Beginn an eine Entscheidung für einen der aus meiner Sicht vielversprechendsten Klubs in Europa. Ich freue mich jetzt sehr darauf, mich ab Januar in einer neuen, extrem reizvollen Rolle bei Brighton & Hove Albion einbringen zu können und dort mit einem der spannendsten Trainer und einem sehr talentierten Trainerteam zur Entwicklung und zum Erfolg des Klubs beizutragen."

Hajou wird neuer Co-Trainer der U 21

Nachfolger von Dniel Niedzkowski als Co-Trainer bei der U 21-Nationalmannschaft wird Ovid Hajou, der während der Länderspielmaßnahme im Oktober bereits bei der U 21 hospitierte und ab sofort das Trainerteam um Di Salvo und Hermann Gerland komplettiert. Der 40-Jährige war zuletzt mehr als drei Jahre Co-Trainer beim SV Darmstadt 98 unter Torsten Lieberknecht und stieg in der Saison 2022/2023 mit dem Verein in die Bundesliga auf. Davor begleitete der UEFA-Pro-Lizenz-Inhaber Maik Walpurgis bei Dynamo Dresden, beim FC Ingolstadt 04, dem VfL Osnabrück und den Sportfreunden Lotte als Assistenztrainer. Als Spieler war der in Gelsenkirchen geborene Hajou unter anderem für den SC Preußen Münster und RW Ahlen aktiv.

"Ich habe mit Ovid zusammen die A-Lizenz absolviert, seitdem pflegen wir einen regelmäßigen fachlichen Austausch", so Di Salvo. "Er ist ein sehr erfahrener Co-Trainer, der unser Trainerteam auf dem Weg zur EM im nächsten Sommer jetzt komplettieren wird. Ich bin sehr froh, dass wir die Lücke nach Daniels Weggang so schnell schließen konnten."

Ovid Hajou äußert sich mit viel Vorfreude: "Es ist mir eine Ehre, Teil des Trainerteams der deutschen U 21-Nationalmannschaft zu sein, und ich freue mich auf diese anspruchsvolle und spannende Aufgabe. Ich werde alles geben, um meine Trainererfahrung gewinnbringend einzubringen, und freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Highlight Europameisterschaft im Sommer."