Präsidium verabschiedet Rahmenterminkalender der Juniorinnen 2026/2027

Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat auf seiner Sitzung am heutigen Dienstag den Rahmenterminkalender der Juniorinnen für die Saison 2026/2027 verabschiedet. Der DFB-Pokal der Juniorinnen startet mit der ersten Runde am Samstag, 12. September 2026.

Die zweite Runde im Juniorinnen-Pokal steht rund eineinhalb Monate später am Samstag, 31. Oktober, an, ehe es am 12. Dezember mit dem Achtelfinale weitergeht. Nach der Winterpause finden die Viertelfinalpartien am 20. Februar 2027 statt, sieben Wochen darauf wird das Halbfinale am 10. April 2027 ausgetragen.

Zwei mögliche Termine fürs Pokalfinale

Da der Termin für die U 17-Europameisterschaft der Frauen 2027 von der UEFA bislang noch nicht final festgelegt wurde, wurden für das DFB-Pokalfinale der Juniorinnen zwei mögliche Terminoptionen ausgearbeitet. Bleibt der aktuell angenommene EM-Zeitraum vom 9. bis 23. Mai 2027 bestehen und wird von der UEFA bestätigt, soll das Endspiel im Juniorinnen-Pokal am Samstag, 5. Juni 2027, stattfinden. Sollte die UEFA die Europameisterschaft jedoch vorziehen, wird das DFB-Pokalfinale der Juniorinnen bereits am 22. Mai 2027 ausgetragen, um eine Überschneidung mit der geplanten Maßnahme der U 15-Juniorinnen-Nationalmannschaft (31. Mai bis 10. Juni 2027) zu vermeiden.

Da sowohl der Juniorinnen‑Pokal als auch die Maßnahmen der Nachwuchs-Nationalmannschaften Spielerinnen betreffen, die für ihre Vereine ebenso wie für die U‑Nationalmannschaften im Einsatz sind, ist eine sorgfältige Abstimmung zwingend notwendig. Ziel ist es sicherzustellen, dass Spielerinnen uneingeschränkt sowohl am Pokalwettbewerb als auch an Maßnahmen der Nachwuchs‑Nationalmannschaften teilnehmen können - ohne Konflikte oder Einschränkungen durch Abstellungen. Nur so lassen sich faire sportliche Bedingungen für alle beteiligten Teams gewährleisten und Überschneidungen mit Maßnahmen der Nachwuchs‑Nationalmannschaften vermeiden.

Der DFB-Pokal der Juniorinnen wird in der Spielzeit 2026/2027 nach Einführung zum dritten Mal ausgetragen.

Die Pokaltermine

1. Runde: Samstag, 12.09.2026

2. Runde: Samstag, 31.10.2026

Achtelfinale: Samstag, 12.12.2026

Viertelfinale: Samstag, 20.02.2027

Halbfinale: Samstag, 10.04.2027

Finale: Samstag, 22.05.2027 oder 05.06.2027