DFB und Continental verlängern Partnerschaft bis 2030

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und der Premiumreifenhersteller Continental setzen ihre Partnerschaft fort: Im Rahmen des Länderspiels Deutschland gegen Finnland in Mainz haben der DFB und Continental ihre Zusammenarbeit mit Blick auf die deutsche A-Nationalmannschaft der Männer bis 2030 verlängert.

Dr. Holger Blask, Vorsitzender der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG, sagt: "Die Verbindung von Continental zum deutschen Fußball reicht außergewöhnlich weit zurück. Umso schöner ist es, dass unsere Partnerschaft heute nicht nur von Tradition geprägt ist, sondern sehr aktiv gestaltet wird. Continental schafft für Kunden, Händler und Partner besondere Erlebnisse bei der Männer-Nationalmannschaft - im Stadion, im Umfeld unserer Spiele und künftig auch auf Auswärtsreisen. Genau diese Mischung aus Geschichte, Nähe und Aktivierung macht die Zusammenarbeit für uns so wertvoll. Deshalb freuen wir uns sehr, diese Zusammenarbeit bis 2030 fortzusetzen."

"Verlässlichkeit und Kontinuität"

Timo Röbbel, Leiter Marketing Reifen-Ersatzgeschäft bei Continental, sagt: "Der deutsche Fußball begleitet uns seit Generationen - auf den Tribünen, am Spielfeldrand und in entscheidenden Momenten. Die Partnerschaft mit der Männer-Nationalmannschaft steht für Verlässlichkeit, Kontinuität und die Überzeugung, dass der deutsche Fußball eine starke Heimat verdient - auf und abseits des Spielfeldes."

Continental profitiert im Rahmen der Partnerschaft von umfangreichen Präsenz‑ und Aktivierungsrechten rund um die Spiele der Männer‑Nationalmannschaft. Dazu gehören unter anderem Bandenwerbung im Stadion und Logopräsenz bei TV‑Übertragungen sowie Ticketkontingente für Kunden und Partner. Zudem wird die Partnerschaft durch digitale Maßnahmen begleitet.