In den vergangenen elf Jahren hieß der DFB-Pokalsieger der Frauen entweder VfL Wolfsburg oder FC Bayern München. Daran wird sich auch im zwölften Jahr nichts ändern, denn beide Teams treffen im diesjährigen DFB-Pokalendspiel am Donnerstag (ab 16 Uhr, live im ZDF und bei Sky) in Köln im direkten Duell aufeinander. Wo ist das Spiel im TV oder Stream zu sehen und gibt's noch Tickets? Das FAQ auf DFB.de liefert Antworten auf diese und andere Fragen.

Wo wird das Finale übertragen?

Das DFB-Pokalfinale zwischen dem VfL Wolfsburg und dem Meister FC Bayern München wird im Free-TV im ZDF sowie online in der ZDF-Mediathek übertragen. Außerdem ist wie schon bei den vier Viertelfinalbegegnungen und den beiden Halbfinalspielen der Pay-TV-Sender Sky live auf Sendung, zudem sind die Partien im Web bei Sky Go und WOW zu sehen. Das ZDF beginnt seine Übertragung bereits um 15.40 Uhr. Moderator Sven Voss führt an Christi Himmelfahrt rund um die Begegnung gemeinsam mit Expertin Katrin Lehmann durch die Sendung, Claudia Neumann kommentiert die Partie. Sky liefert bereits ab 15.15 Uhr erste Vorberichte.

Gibt es noch Tickets fürs Finale?

Ja, aber es ist Schnelligkeit gefragt. Mehr als 40.000 Tickets wurden bereits verkauft, in der vergangenen Spielzeit war das Kölner Rhein-Energie-Stadion mit 45.146 Fans zum dritten Mal in Folge ausverkauft. Noch sind Sitzplatzkarten ab 15 Euro (ermäßigt ab 12 Euro) im DFB-Ticketportal erhältlich. Kinder bis einschließlich 14 Jahre zahlen für alle Sitzplatz-Kategorien jeweils 10 Euro.

Wo wird das DFB-Pokalfinale ausgetragen?

Seit 2010 - und damit zum 17. Mal - steigt das Endspiel um den DFB-Pokal der Frauen im Rhein-Energie-Stadion in Köln. Zwischen 1985 und 2009 fand das Finale als Vorspiel des DFB-Pokalfinales der Männer 25-mal im Berliner Olympiastadion statt. Davor wurde die Partie dreimal in Frankfurt am Main ausgetragen (1982 und 1984 im Waldstadion als Vorspiel des DFB-Pokalfinales der Männer, 1983 im Stadion am Bornheimer Hang). Das erste Pokalfinale wurde 1981 im Stuttgarter Neckarstadion ausgespielt.

Wie verlief der Weg der beiden Teams ins Finale?

Jeweils mit wenig Gegentoren. Der VfL Wolfsburg hat in seinen vier Pokalpartien bei ATS Buntentor (11:0), gegen den SC Freiburg (3:1) und Eintracht Frankfurt (1:0) sowie im Halbfinale beim FC Carl Zeiss Jena (0:0, 5:4 i.E.) nur einen einzigen Treffer aus dem Spiel hinnehmen müssen. Der FC Bayern München hielt sein Tor sogar bei allen vier Spielen bei Borussia Dortmund (2:0), dem FC Ingolstadt (3:0), dem Hamburger SV (3:0) sowie gegen die SGS Essen (4:0) sauber.

Waren beide Teams schon mal im Finale?

Na, klar. Seit 2012 gab es nur eine Finalbegegnung, bei der nicht mindestens eine der beiden Mannschaften beteiligt gewesen ist (Anm. d. Red: 1. FFC Frankfurt - SGS Essen 3:0, 2014). Die Wolfsburgerinnen schrieben als Seriensiegerinnen mit zehn Erfolgen im DFB-Pokal und 52 gewonnen Spielen nacheinander zwischen 2015 und 2024 Pokalgeschichte und haben bislang noch nie ein Pokalendspiel verloren. Die Münchnerinnen stehen zum fünften Mal im Finale. Zwei Pokalerfolgen in den Jahren 2012 (2:0 gegen den 1. FFC Frankfurt) und 2025 (4:2 gegen den SV Werder Bremen) stehen zwei Niederlagen gegen Wolfsburg (2:3 i.E., 0:0, 2018 und 0:2, 2024) gegenüber.

Wie ist die Bilanz in direkten Pokalduellen?

Sehr einseitig zugunsten der Wolfsburgerinnen. Von zwölf direkten Pokalduellen gewannen die Bayern nur das allererste am 6. November 2005 mit 4:2. Zwischen 2017 und 2024 kam es in acht Pokalspielzeiten hintereinander zum Duell - zweimal im Endspiel, viermal im Halbfinale, einmal im Viertelfinale, einmal im Achtelfinale. Immer kamen die Gewinnerinnen aus Niedersachsen.

Wer pfeift das DFB-Pokalfinale?

Franziska Wildfeuer leitet das 46. Endspiel in der Geschichte des DFB-Pokals der Frauen. Unterstützt wird die 32 Jahre alte DFB-Schiedsrichterin auf dem Feld von ihren Assistentinnen Anne Uersfeld und Simone Jakob. Davina Lutz fungiert als Vierte Offizielle. Als Video-Assistentinnen werden Katrin Rafalski und Dr. Riem Hussein eingesetzt.

Wie geht es in der Saison 2026/2027 weiter?

Für den DFB-Pokal bedeutet die Aufstockung auf 14 Teams zu Beginn der noch laufenden Saison in der Google Pixel Frauen-Bundesliga, dass sich ab der Folgesaison 2026/2027 die 21 Pokalsieger der Landesverbände sowie acht Zweitligisten und drei Aufsteiger aus der Regionalliga für die Play-offs qualifizieren. Die erste Hauptrunde im DFB-Pokal wird dann von den 16 Play-off-Gewinnern, den 14 Erstligisten und den zwei besten Zweitligisten gespielt.