Die Paarungen im Halbfinale in der zweiten Auflage des DFB-Pokal der Juniorinnen stehen fest: Die B-Juniorinnen des FC Carl Zeiss Jena treffen in der Vorschlussrunde auf RB Leipzig. Zudem bekommt es Bayer 04 Leverkusen zu tun mit dem Nachwuchs des VfB Stuttgart, der im Viertelfinale am Wochenende die Premierensiegerinnen der TSG Hoffenheim aus dem Weg räumte (3:1).

Dies ergab die Auslosung, die von Nationaltorhüterin Stina Johannes als "Glücksfee" auf dem DFB-Campus in Frankfurt am Main vorgenommen wurde. Ziehungsleiterin war DFB-Vizepräsidentin Heike Ullrich.

Beide Halbfinalspiele werden am 11. April (ab 14 Uhr) ausgetragen. Das Finale steigt am 30. Mai im Sportpark Höhenberg in Köln.