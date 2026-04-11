Pokal der Juniorinnen: Stuttgart erster Final-Teilnehmer

Der VfB Stuttgart ist der erste Teilnehmer des Endspiels um den DFB-Pokal der Juniorinnen. Das Team des Trainer*innen-Duos Antonella Monopoli und Kevin Reiner behauptete sich im Rheinstadion in Monheim 2:0 (1:0) bei Bayer 04 Leverkusen. Amelie Hinkel (8.) stieß bereits in der Anfangsphase die Tür zum Endspiel weit auf. Nach der Gelb-Roten Karte für Leverkusens Elif Cambaz (80.+3) wegen einer Unsportlichkeit sorgte die eingewechselte Lana Cirjak (80.+8) für den Endstand.

Beide Teams suchten schon früh den Weg nach vorne. Die erste Torgelegenheit gehörte den Stuttgarterinnen. U 16-Nationalspielerin Laura Carollo bediente Marie Lesch, die aus spitzem Winkel an Leverkusens Torhüterin Maya Wieneke scheiterte. Die darauffolgende Standardsituation sorgte aber für den ersten Treffer. Amelie Hinkel (8.) drückte den Eckball über die Linie.

Cirjak macht Finaleinzug perfekt

Ein Fernschuss sorgte für die beste Leverkusener Chance auf den Ausgleich, Kapitänin Mia Heubeck zielte knapp vorbei. Auf der Gegenseite verpassten es Laura Carolla nach einem Konter sowie Anna Schmidt mit einem Schuss an die Latte, die Führung für den VfB auszubauen.

Im zweiten Durchgang drückte Bayer 04 Leverkusen auf den Ausgleich, fand aber nur selten eine Lücke in der Defensive der Stuttgarterinnen. Stattdessen wurde nach etwas mehr als einer Stunde der VfB wieder gefährlich. Nach einem Konter verpasste Lene Neumann den möglichen zweiten Treffer. In der Schlussphase handelte sich Leverkusens Elif Cambaz (80.+3) wegen einer Unsportlichkeit die Gelb-Rote Karte ein. Den Schlusspunkt der Partie setzte die eingewechselte Lana Cirjak (80.+8), die einen Freistoß direkt verwandelte.

Zweites Halbfinale in Jena

In der zweiten Partie des Halbfinales gastiert RB Leipzig am Sonntag (ab 14 Uhr, live bei Youtube), beim FC Carl Zeiss Jena, der sich als einziges Team zum zweiten Mal in Folge für die Runde der besten vier Teams qualifiziert hat.

Die beiden Halbfinalsiegerinnen treffen dann im erst zweiten Endspiel um den DFB-Pokal der Juniorinnen aufeinander. Das Finale wird am Samstag, 30. Mai, im Sportpark Höhenberg in Köln ausgetragen.