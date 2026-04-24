U 16-Juniorinnen
Peter nominiert Kader für das UEFA-Entwicklungsturnier
Für die U 16-Juniorinnen steht mit dem UEFA-Entwicklungsturnier in Portugal ein weiteres Highlight der Saison auf dem Programm. DFB-Trainerin Kathrin Peter hat dafür nun ihren Kader mit 23 Spielerinnen aus 17 Vereinen berufen.
Das Turnier startet für die deutsche U 16 mit der Partie am 13. Mai (ab 20 Uhr) gegen Belgien. Anschließend geht es am 15. Mai (ab 20 Uhr) gegen die französische Auswahl. Beide Spiele finden im Campo de Jogos Trigueiros de Aragão in Alcains statt. Am 18. Mai (ab 12 Uhr) treffen die DFB-Juniorinnen zum Turnierabschluss im Estádio Municipal Nuno Álvares Pereira in Cernache do Bonjardim auf Gastgeber Portugal.
Kategorien: U 16-Juniorinnen
Autor: dfb
Peter: "Wir achten auf die individuelle Superkraft"
Für viele junge Spielerinnen und Spieler ist ein Sichtungsturnier des DFB der erste große Schritt auf dem Weg in die Nationalmannschaft. U 16-Cheftrainerin Kathrin Peter war am Wochenende in Duisburg und berichtet, wie ein solches Turnier abläuft.
U 16-Juniorinnen gewinnen Vier-Nationen-Turnier
Die U 16-Juniorinnen haben das Vier-Nationen-Turnier in Portugal gewonnen. Im abschließenden Spiel gegen Portugal gelang dem Team von DFB-Trainerin Kathrin Peter zwar kein Sieg, das 1:1 reichte jedoch aus, um das Turnier als Gesamtsieger zu beenden.
Offensivstarke U 16 zum Abschluss gegen Portugal
Zwei Siege, zweimal mit fünf eigenen Toren: Die deutsche U 16-Juniorinnen-Nationalmannschaft präsentierte sich beim Vier-Nationen-Turnier in Portugal bisher sehr torhungrig. Im dritten Spiel geht es heute (ab 15 Uhr) nun gegen die Gastgeberinnen.