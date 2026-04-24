Peter nominiert Kader für das UEFA-Entwicklungsturnier

Für die U 16-Juniorinnen steht mit dem UEFA-Entwicklungsturnier in Portugal ein weiteres Highlight der Saison auf dem Programm. DFB-Trainerin Kathrin Peter hat dafür nun ihren Kader mit 23 Spielerinnen aus 17 Vereinen berufen.

Das Turnier startet für die deutsche U 16 mit der Partie am 13. Mai (ab 20 Uhr) gegen Belgien. Anschließend geht es am 15. Mai (ab 20 Uhr) gegen die französische Auswahl. Beide Spiele finden im Campo de Jogos Trigueiros de Aragão in Alcains statt. Am 18. Mai (ab 12 Uhr) treffen die DFB-Juniorinnen zum Turnierabschluss im Estádio Municipal Nuno Álvares Pereira in Cernache do Bonjardim auf Gastgeber Portugal.