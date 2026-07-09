Es ist die erste Finalteilnahme seit dem letzten EM-Titel 2014. Nach dem 2:1 der deutschen U 19-Junioren-Nationalmannschaft gegen die Ukraine im Halbfinale der Europameisterschaft in Wales war die Freude über den Halbfinalsieg und die Vorfreude auf das Endspiel gegen Spanien am Samstag (ab 20 Uhr MESZ, live bei DFB.TV und RTL+) bei den Spielern groß. DFB.de fasst die Reaktionen zusammen.

DFB.de: Francis, was ging dir beim entscheidenden Tor durch den Kopf?

Francis Onyeka: Weil die Ukrainer sehr tief standen, war mir bewusst, dass wir Geduld brauchen. Ich wusste, dass wir das als Team schaffen werden, und am Ende hat es ja auch funktioniert in der 90. Minute. Das hätte vielleicht auch schon ein bisschen früher passieren können, aber am Ende sind wir glücklich, dass wir den Sieg geholt haben.

DFB.de: Was sagst du zur Mannschaftsleistung?

Onyeka: Ich bin einfach nur stolz. Wir haben bis auf das unglückliche Gegentor hinten wenig zugelassen und uns danach gut zurückgekämpft.

DFB.de: Und jetzt das Finale?

Onyeka: Wir freuen uns sehr über den Finaleinzug und werden natürlich alles reinwerfen, um das Endspiel für uns zu entscheiden. Jetzt regenerieren wir, dann haben wir das Abschlusstraining und freuen uns einfach auf das Spiel gegen Spanien.

DFB.de: Otto, wie ist die Gefühlslage nach dem Halbfinalsieg?

Otto Stange: Mir geht's gut, ich freue mich. Das war unser Ziel. Jetzt gibt es noch ein Spiel, das wir gewinnen müssen. Ich bin glücklich über mein Tor und meine Vorlage. Ich glaube zwar, ich hätte noch ein Tor machen können, aber das mache ich dann im Finale.

DFB.de: Was war der Schlüssel zum Sieg heute?

Stange: Es war schon ein anstrengendes Spiel. Wir haben viele Flanken reingeschlagen, das hat am Anfang nicht so viel gebracht, weil immer noch einer dazwischengekommen ist. Vor der letzten Flanke kam Francis (Onyeka; Anm. d. Red.) zu mir und meinte: "Jetzt machen wir ein Tor!" Dann kam der lange Ball auf mich, ich habe Francis in der Mitte gesehen, per Kopf auf ihn abgelegt und er macht ihn gut rein. Danach war es einfach nur noch Emotion und Freude.

DFB.de: Jetzt wartet Spanien. Wie bereitet ihr euch vor?

Stange: Wir haben erst mal Regeneration, und dann gehen wir das entspannt an. Wir haben Qualität vorne, wir haben Qualität hinten und werden alles geben.

DFB.de: Mick, wie fällt dein Spielfazit aus?

Mick Schmetgens: Es ist ein Wahnsinnsgefühl. Wir haben hinten wenig zugelassen, aber die Ukrainer machen mit der ersten Chance das Tor vor der Halbzeit. Doch wir sind super zurückgekommen, haben super geantwortet. Ich glaube, den Sieg haben wir uns als Mannschaft verdient. Wir haben die Chancen gehabt und hätten das Tor früher machen können, aber es ist super, dass es dann in der Nachspielzeit gefallen ist. Das ist ein geiles Gefühl.

DFB.de: In der Abwehr harmoniert ihr immer besser?

Schmetgens: Das Spiel in der Abwehrkette läuft super, man gewöhnt sich daran, wenn man viel zusammenspielt. Es wird auf jeden Fall immer besser. Die Restverteidigung war gut. Es ist gegen einen solchen Gegner auch wichtig, der tief steht, dass man die zweiten Bälle immer wieder gewinnt und Druck machen kann. Wenn der Gegner so tief steht, braucht man es einfach, dass man immer wieder neue Anläufe hat, immer wieder Bälle in die Box bringt und die zweiten Bälle hinten sichert und keine Konter zulässt.

DFB.de: Wie schaust du auf das Finale?

Schmetgens: Ich habe Bock auf das Spiel und die Revanche. Ich glaube, jeder freut sich darauf. Wir bereiten uns wie immer vor - und dann machen wir unser Ding im Finale.