2:1 gegen die Ukraine: U 19 zieht ins EM-Finale gegen Spanien ein

Die deutschen U 19-Junioren stehen im Endspiel der Europameisterschaft 2026 in Wales und dürfen weiterhin auf den dritten EM-Titel nach 2008 und 2014 hoffen. Die Mannschaft von Cheftrainer Christian Wörns gewann in Wrexham gegen die Ukraine mit 2:1 (1:1). Otto Stange (45.+1) und Francis Onyeka (90.+1) erzielten die deutschen Treffer.

Das Halbfinale im Racecourse Ground begann ausgeglichen und begann ausgeglichen und mit ruhigem Spielaufbau auf beiden Seiten. Erstmals näherte sich die DFB-Auswahl in der vierten Minute dem ukrainischen Tor an, als Rafael Pinto Pedrosas Freistoß aus dem Halbfeld in den Strafraum segelte, doch Keeper Nazar Domchak faustete den Ball aus der Gefahrenzone. Zwei Minuten später suchte Mirza Catovic mit der Flanke vor das Tor Stange, der das Leder nur knapp verpasste.

Stange antwortet schnell

Insgesamt kontrollierte die deutsche Auswahl das Spiel und hielt die Ukrainer weitestgehend in ihrer Hälfte. Andererseits standen die Gelb-Blauen auch so kompakt und tief, dass die Deutschen kaum in gute Abschlusssituationen kamen. Francis Onyeka kam nach 26 Minuten zum Kopfball, den er aber nicht auf den Kasten drücken konnte. Wenige Sekunden darauf kam Ben Nink nach einer Ecke zum Kopfball - erst kurz vor der Linie klärte ein Verteidiger zum nächsten Eckball. Diesen bekamen die Ukrainer zunächst nicht geklärt, wodurch die DFB-Auswahl den Druck aufrechterhielt. Schließlich kam Catovic aus der Distanz zum Abschluss - der segelte aber über das Gehäuse (28.).

Ungewollt kam Montrell Culbreath zur nächsten Chance, weil seine Flanke missglückte und zum Torschuss wurde, dafür aber auch den Torhüter überraschte und ihn zur Parade zwang (34.). Doch dann zeigte sich die Ukraine effizient: Mit der ersten Offensivaktion erzielten sie das 0:1. Nikita Kaliuzhnyi wurde auf der linken Seite freigespielt und flankte in den deutschen Sechzehner, wo der eingelaufene Vitaliy Hlyut aus wenigen Metern ins Tor köpfte (43.). Doch die Antwort folgte noch vor der Pause. Boris Mamuzah Lum bediente Stange, der an der Strafraumkante einen Gegenspieler aussteigen ließ und trocken ins untere Eck zum Ausgleich netzte (45.+1).

In der ersten Aktion nach dem Seitenwechsel verfehlte Mick Schmetgens nach einer Ecke nur knapp das ukrainische Tor (47.), auf der anderen Seite näherte sich Dmytro Bohdanovs Kopfball dem deutschen Kasten (52.). Erneut gefährlich wurde es dann wieder nach einer deutschen Kombination. Culbreath legte Moritz Reimers Halbfeldflanke per Kopf auf Onyeka zurück, der den Schuss aber nicht mehr platziert bekam (53.). Culbreath war auch an der nächsten Chance beteiligt, weil er Stange im Strafraum in Szene setzte. Der Stürmer schlug einen Haken, scheiterte aber an Keeper Domchak (57.).

Onyeka entscheidet das Spiel

Kaum hatte das Spiel an Tempo gewonnen, verflog dieses schnell wieder. Die Ukrainer lösten sich in der zweiten Halbzeit öfter aus dem deutschen Druck und wurden mutiger, selbst offensiv zu werden. Gefährliche Abschlüsse gab es jedoch von beiden Mannschaften in dieser Phase nicht.

Gefährlich wurde es im Anschluss aber nach einem Freistoß, den Catovic mit dem Kopf erwischte und den Ball nur knapp über das Tor setzte (77.). Stange hatte nach einem Steilpass von Catovic die Möglichkeit auf seinen Doppelpack, doch sein Gegenspieler grätschte ihm den Ball im Strafraum vom Fuß (88.). Doch die nächste Gelegenheit saß: Luca Erlein flankte auf Stange, der in die Mitte ablegte. Onyeka stand dort genau richtig und wuchtete die Kugel zum 2:1 ins ukrainische Tor (90.+1).

Im Finale geht am kommenden Samstag (ab 20 Uhr) gegen Spanien, die sich im frühen Halbfinalspiel mit 3:0 gegen Kroatien durchsetzten.