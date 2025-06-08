Kimmich: "Du musst nach sechs Minuten 3:0 führen"

Trotz einer Vielzahl von Chancen vor der Halbzeitpause hat die Nationalmannschaft im Spiel um Platz drei gegen Frankreich ein 0:2 (0:1) kassiert und in der Nations League so nur Platz vier belegt. Nach dem Spiel hat DFB.de die Stimmen zum Spiel gesammelt.

Julian Nagelsmann: Wenn man die Chancen und die Spielanlage sieht, war es nicht verdient, aber leider gehören Tore dazu. Wir haben in der ersten Halbzeit wieder unsere Mannschaft gesehen, aber wenn du vier, fünf Großchancen rausspielst, musst du in Führung gehen. In der zweiten Halbzeit war es schon ein bisschen Harakiri, dann bekommst du natürlich auch mal einen Konter. Wir haben es insgesamt gut gemacht. Wichtig ist, dass wir uns die Chancen erspielen, aber auch, dass wir sie dann auch nutzen. Das Spiel heute hat gut getan, vom Ergebnis nicht, aber vom Auftreten schon.

Joshua Kimmich: Gerade wenn man die erste Halbzeit sieht, musst du nach sechs Minuten 3:0 führen. Wir gehen dann unglücklich mit einem 0:1 in die Halbzeit: Wir haben nach der Pause zu früh die Struktur verloren und waren im Ballbesitz zu ungeduldig. Das war dann für die Franzosen ein perfektes Spiel.

Niclas Füllkrug: Ich finde, wir hatten eine gute Energie im Spiel. Wir haben gegen eine Mannschaft gespielt, die eine extreme Qualität auf den Platz bringt. Es ist mega unglücklich, dass wir nicht in Führung gehen – das hätte dem Spiel sicher eine andere Richtung gegeben. Trotzdem war es insgesamt ein ordentlicher Auftritt von uns. Wir haben gegen ein Team, das um alle Titel mitspielt, gut mitgehalten. Wir hatten viel Kontrolle und insgesamt eine gute Leistung gezeigt.

Karim Adeyemi: Wir wollten natürlich gewinnen, das wäre auch drin gewesen, aber heute haben wir offensiv auch einige Chancen nicht nutzen können.