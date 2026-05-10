Nach Rückstand: Hoffenheim folgt VfB ins Endspiel

Die U 17 der TSG Hoffenheim steht zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte im Endspiel um die Deutsche B-Junioren-Meisterschaft. Die Sinsheimer sicherten sich durch das 5:1 (2:1) beim 1. FC Magdeburg die erste Titelchance seit dem Gewinn der Meisterschaft 2007/2008. Die Magdeburger verpassten dagegen ihre erste Finalteilnahme überhaupt.

Dabei waren es zunächst die Gastgeber, die durch einen Treffer von Osayuki Jeremy Ogieriakhi (7.) Grund zum Jubeln hatten. Quasi im direkten Gegenzug glich Lukas Brügmann (8.) jedoch für Hoffenheim aus. Julian Graf (32.) drehte vor der Pause sogar noch das Spiel. Trotz des Rückstands blieben auch die Magdeburger gefährlich. Luis Forestier setzte den Ball nach einer Parade von TSG-Schlussmann Henri Eckelmann am Tor vorbei. Samir Vieira Balde scheiterte am erneut gut reagierenden Hoffenheimer Torhüter.

Stattdessen trugen sich weiterhin die Gäste in die Torschützenliste ein. Samuel Passariello (58.) stellte nach Vorarbeit von Janis Stupfel auf 3:1. Die übrigen Treffer zum Endstand gingen auf das Konto des eingewechselten Lucas Vollrath (68./86.). Die TSG Hoffenheim bekommt es im Finale um die Deutsche B-Junioren-Meisterschaft nun mit dem siebenmaligen Titelträger VfB Stuttgart zu tun, der sich bereits am Samstag gegen den FC Augsburg 5:4 (4:4, 1:2) nach Verlängerung durchgesetzt hatte.

Mincu: "Überragender Torhüter"

"Wir hatten gute und viele Momente", sagte Magdeburgs Trainer Matthias Mincu im Interview bei Sky. "Ob das Ergebnis am Ende zu hoch ausgefallen ist oder nicht, spielt letztlich keine Rolle. Die Spieler, die eine Partie in den entscheidenden Momenten in die Hand nehmen, hatte Hoffenheim. Daher gewinnen sie auch zurecht. Das Spiel kann anders ausgehen, wenn Hoffenheims Torhüter nicht so überragend hält. Die Niederlage tut weh, die Jungs können auch zurecht traurig oder sauer sein. Als 1. FC Magdeburg überhaupt unter den besten vier Teams dabei zu sein, ist aber auch schon etwas Besonderes. Mit ein wenig Abstand werden die Jungs das auch so annehmen."

Tobias Schilk, Trainer der TSG Hoffenheim, meinte gegenüber Sky. "Wir hatten schon ein Stück weit auch Matchglück. Magdeburg war häufiger drauf und dran, das 2:2 zu erzielen. Die Jungs haben sich aber leidenschaftlich in jeden Schuss geworfen und bis zum Ende ihr Tor verteidigt. Ich muss den Spirit meiner Mannschaft hervorheben. Auch nach dem 3:1 haben wir nicht locker gelassen."

Das Endspiel um die Deutsche B-Junioren-Meisterschaft ist für Samstag, 16. Mai (ab 11 Uhr, live bei Sky), im Sinsheimer Dietmar-Hopp-Stadion terminiert. Gesucht wird dann der Nachfolger von Borussia Mönchengladbach. Die "Fohlen" waren diesmal schon im Achtelfinale ausgeschieden (2:4 bei Borussia Dortmund).