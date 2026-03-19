Mit zwei Newcomern und sechs Rückkehrern im Kader geht die deutsche Nationalmannschaft der Männer in die ersten beiden Länderspiele des WM-Jahres. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat am heutigen Donnerstag am DFB-Campus in Frankfurt erstmals die U 21-Nationalspieler Lennart Karl und Jonas Urbig (beide FC Bayern München) in sein insgesamt 26 Spieler starkes Aufgebot berufen. Zudem kehren die Nationalspieler aus der englischen Premier League Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), Kai Havertz (FC Arsenal) und Anton Stach (Leeds United) sowie Antonio Rüdiger (Real Madrid), Deniz Undav und Josha Vagnoman (beide VfB Stuttgart) zurück ins DFB-Team.

Julian Nagelsmann sagt: "Uns war es bei der Nominierung für die März-Länderspiele wichtig, dass der Kern der Mannschaft bestehen bleibt und sich weiter finden kann. Daneben möchten wir uns aber auch Spieler, die wir noch nicht so gut kennen, in diesem Gefüge anschauen und ihnen die Chance geben, sich zu präsentieren. Gleichzeitig haben diejenigen, die dieses Mal nicht dabei sind, weiterhin die Chance, es in den WM-Kader zu schaffen. Denn dieser Kader wird dem bei der WM ähneln, aber er ist noch keine WM-Nominierung."

Die Nationalmannschaft kommt von Montag an bei DFB-Partner adidas in Herzogenaurach zusammen. Deutschland trifft zunächst am 27. März (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Basel auf Gastgeber und WM-Teilnehmer Schweiz und dann am 30. März (ab 20.45 Uhr, live in der ARD) in Stuttgart auf WM-Teilnehmer Ghana. Für das erste Heimländerspiel 2026 gibt es noch Restkarten im DFB-Ticketshop.

Ungeschlagen gegen Ghana

Mit der Schweiz gab es bislang insgesamt 54 Duelle. 36 davon gewann das DFB-Team, neun Spiele gingen an die Eidgenossen. Wiederum neunmal trennten sich die beiden Nationen mit einem Unentschieden - zuletzt mit 1:1 im abschließenden Gruppenspiel während der Heim-EM 2024 in Frankfurt am Main.

Der viermalige Afrikameister Ghana traf bislang dreimal auf die deutsche Nationalmannschaft. Im Freundschaftsländerspiel 1993 in Bochum gewann Deutschland mit 6:1. Es folgten zwei Duelle bei Weltmeisterschaften: 2010 in Südafrika siegte Deutschland in der Gruppenphase mit 1:0, das zweite Gruppenspiel auf dem Weg zum Titelgewinn bei der WM 2014 in Brasilien endete 2:2.